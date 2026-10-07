La Rinconada (Sevilla) celebra su 39 Gala del Deporte en reconocimiento a la trayectoria de clubes y deportistas locales

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS) La Gala del Deporte de La Rinconada (Sevilla) ha celebrado su XXXIX edición, en la que se ha reconocido a los mejores deportistas y clubes de su municipio por su trayectoria y rendimiento.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el broche de oro lo puso el Trofeo Alcalde --el más importante del municipio en materia deportiva--, que el primer edil, Javier Fernández, entregó a Susana Rica, del club Los Niños del Barrio, que, tras la pérdida de su marido, trece años antes, "encontró en el ultrafondo su refugio y en el deporte su catarsis personal para salir adelante con el apoyo de sus hijas y su familia", con el deporte "como salvavidas al que agarrarse cuando todo se desmorona y parece imposible recuperarse".

De esta manera, contó con la presencia del ex ciclista y actual comentarista de TVE, Pedro Delgado, ganador de la general de la Vuelta a España y del Tour de Francia, al que se entregó un galardón por su trayectoria deportiva y que ejerció de embajador local y de defensor de la candidatura de La Rinconada para ser Ciudad Europea del Deporte 2028.

Al hilo, Delgado ha afirmado que desde que conoció el municipio, le hizo "ilusión" su candidatura "porque mi ciudad, Segovia, lo fue hace dos años, y viendo el nivel de infraestructuras y el trabajo que se hace en el deporte en La Rinconada, espero y deseo que logre su objetivo".

Esa apuesta por ser merecedor del galardón que entrega Aces Europe tuvo eco en un video divulgativo y a ello se refirieron tanto el primer edil, como el delegado de Deportes, Francisco José Rodríguez, que compartió una entrevista con los presentadores de la Gala, los periodistas Luis Márquez y Judith Brancho, que demostraron tablas y complicidad para conducir con maestría la ceremonia.

"En este municipio hay muchos deportistas y clubes que nos aprietan, que velan continuamente porque sigamos creciendo y que demuestran un compromiso e identificación, que hace que en el ADN de nuestro pueblo esté impregnado el deporte", ha sostenido el delegado.

PREMIOS DEL JURADO

En lo que respecta a los premios entregador por el jurado, se reconoció a Óscar Reig, del Club Pickleball Rinconada, con el Trofeo Vega e hijos al mejor deportista masculino, que entregó Sergio Chaparro, que, además de poner en liza este deporte en el municipio, está creciendo en el ranking autonómico y nacional para convertirse en una referencia.

A continuación, se entregaba la vertiente femenina de la mejor deportista local, el premio Sevilla Style Outlet, que entregó la delegada de Igualdad, Noelia Ramírez, a Sandra Grimaret, del Club Tenis de Mesa San José, una de las referencias del primer equipo de la historia de la entidad en categoría Nacional Femenina.

Los premios Vitaldent al deporte promesa, reconocieron, por un lado, el extenso palmarés, a pesar de su juventud, de María Miranda, del Club Atletismo Los Niños del Barrio, y por otro, a Hugo Alonso, del Club Gimnasia Rítmica y Estética Almar, por sus logros deportivos y su visibilidad de la rítmica masculina, cuyos galardones fueron entregados por la directora de la oficina Vitaldent en La Rinconada, Cristina Miranda.

Por su parte, el Trofeo PMD, que cada año reconoce a una empresa que se ha destacado por su especial contribución al deporte en la localidad, se lo ha llevado Patatas Los Rosales, de modo que su gerente, David Vizcaíno, recibió el Trofeo de manos del Diputado Provincial de Deportes, Casimiro Fernández.

Por último, el Trofeo Villa de La Rinconada, que reconoce los logros del mejor club del municipio en la pasada temporada, fue para la Unión Deportiva Rinconada por su histórico ascenso a División de Honor y cuyo presidente, Ángel León, recibió el premio de manos del delegado, Francisco José Rodríguez.

Precisamente, el delegado de Deportes ha entregado posteriormente una mención a otro equipo de fútbol de la localidad, la Agrupación Deportiva San José, en este caso por la efeméride de su 75 Aniversario y cuyo presidente, José Alejandro Hurtado, 'Mimi', recogió el reconocimiento.