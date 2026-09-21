La Rinconada (Sevilla) formaliza el nuevo Centro de Estimulación Cognitiva en el edificio de San Francisco Javier

La firma del nuevo Centro de Estimulación Cognitiva de La Rinconada (Sevilla) - AYUNTAMIENTO LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha formalizado el contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación y mejora energética del edificio de San Francisco Javier, donde se ubicará el nuevo Centro de Estimulación Cognitiva, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre). La adjudicación se ha otorgado a la empresa TG4 Consultores AEC tras el proceso de licitación.

Según ha concretado el Consistorio en una nota, en la firma han estado presentes el alcalde, Javier Fernández; los tenientes de alcalde y responsables de Agenda 2030, Hábitat Urbano y Bienestar Social, Raquel Vega, José Manuel Romero Campos y Mercedes Bueno, respectivamente; así como la secretaria de la Asociación de Alzheimer AFA La Vega, Nuria Diestro del Barco, y personal de la empresa TG4 Consultores AEC.

Por su parte, Fernández ha destacado el calado social de este "paso decisivo", calificando el día como "fundamental" para el municipio. "La firma de este contrato reafirma el compromiso de este Ayuntamiento con los cuidados, el bienestar y la dignidad de los enfermos de Alzheimer y sus familias. Queremos que La Rinconada no solo crezca en infraestructuras, sino que sea una ciudad profundamente humana, donde nadie se quede atrás ante enfermedades neurodegenerativas tan complejas", ha agregado.

En este sentido, el primer edil ha remarcado el "salto cualitativo" que supondrá el nuevo recurso. "Pasar de las actuales dependencias a este nuevo edificio va a significar un antes y un después en la calidad asistencial", ha dicho, al tiempo de asegurar que ponen a disposición de la Asociación de Alzheimer de La Vega y de las familias "casi 360 metros cuadrados modernos, totalmente adaptados, luminosos y con espacios al aire libre para talleres y terapias de respiro", para "multiplicar el espacio de trabajo" y para garantizar unas "instalaciones sostenibles, confortables y preparadas para prevenir y atender con las máximas garantías".

En concreto, el nuevo Centro de Estimulación Cognitiva se ubicará en la calle Carretera Nueva nº 42, en el "emblemático" edificio de San Francisco Javier, construido en los años 60 y antigua sede de Correos y del centro 'Cerro Macareno'. Las dependencias sustituirán al actual centro de la calle Manuel de Rodas, "ampliando los servicios prestados a personas con Alzheimer, Parkinson o deterioro cognitivo, a sus familias y a ciudadanos interesados en la prevención".

El proyecto abarca 359,75 metros cuadrados e incluirá cuatro salas de trabajo, una sala polivalente, una sala digital, una sala de respiro familiar, cuatro despachos, archivo, aseos y vestuarios. Todo ello en la zona interior. En el exterior se ubicará un patio para actividades al aire libre, zonas de jardinería, áreas de estancia y relax, así como sistemas de drenaje sostenible para la reutilización de agua de lluvia. Las zonas ajardinadas que recoge el proyecto permitirán implantar sistemas de drenajes sostenibles y la reutilización para el riego de las aguas pluviales, según ha detallado la Administración local.

En materia de accesibilidad, se proyecta una rampa de acceso con menos pendiente y un acerado más ancho, ganando espacio para el peatón. Asimismo, la reforma de la fachada y cubierta, junto con la instalación de paneles fotovoltaicos --con una producción estimada de 6.000 kWh anuales--, permitirá reducir las emisiones de CO2 en un 76% y lograr un ahorro del consumo de energía primaria no renovable del 75,6%.

Esta operación forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) de La Rinconada 'LR2030 Ciudad Conectada' y está cofinanciado en un 85 por ciento por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en un quince por ciento por el Ayuntamiento de La Rinconada. En suma, cuenta con una inversión inicial de 607.739 euros.

'Ciudad Conectada' ha logrado captar en torno a diez millones de euros de fondos europeos Feder a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y comprende proyectos como la finalización del 'Anillo Verde' del carril bici, la construcción de aparcabicis inteligentes, la adquisición de autobuses eléctricos, la implementación de una plataforma digital "para monitorizar el transporte público" y de otra para gestionar el consumo energético, obras de regeneración de barrios con necesidades, la construcción de un centro de envejecimiento activo, de una piscina terapéutica, de la 'Ciudad de la Raqueta' y de la rehabilitación del centro cultural de La Villa y del edifico de El Cáñamo para acoger el centro cultural 'La Fábrica'.