La Rinconada (Sevilla) reivindica el papel de la mujer en el sector aeroespacial durante la Semana Mundial del Espacio

Presentación de la Semana Mundial del Espacio en La Rinconada (Sevilla) - LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha anunciado que acogerá este jueves y viernes con motivo de la Semana Mundial del Espacio una iniciativa de divulgación científica desarrollada por el proyecto #AstroEmociones en colaboración con Space Women Alliance, World Space Week Spain y con la Agencia Espacial Europea (ESA) entre sus referentes institucionales.

Según ha concretado el Consistorio en un comunicado, el lema internacional es Rocket Revolution, que pretende destacar "la transformación radical en los sistemas de lanzamiento espacial".

"Gracias a los cohetes reutilizables y a la drástica reducción de los costes de lanzamiento, el espacio se ha vuelto un entorno mucho más accesible e innovador. Sin embargo, persisten desequilibrios históricos en la industria, tales como que la fuerza laboral femenina, durante los últimos 30 años, ha representado solo alrededor del 20 % de los profesionales del sector espacial o que los puestos de liderazgo son de apenas 1 de cada 10 cargos directivos o de liderazgo", ha apostillado al respecto la organización.

Esta alianza surge para "trabajar conjuntamente y convertir la visibilidad de las mujeres en una palanca de participación, desarrollo profesional y liderazgo en el ecosistema aeroespacial".

Queremos que las niñas y las jóvenes encuentren referentes cercanos y que las profesionales dispongan de una red que amplíe sus oportunidades", ha señalado la I Teniente de Alcalde y delegada de Innovación, Agenda Urbana y Desarrollo Económico, Raquel Vega, que ha visitado las actividades que se están desarrollando en el municipio con motivo de la World Space Week, junto a las delegadas de Igualdad y de Juventud e Infancia, Noelia Ramírez y Mercedes Bueno.

Vega ha subrayado que "La Rinconada reúne un amplio tejido de empresas y capacidades industriales, formativas y de innovación vinculadas al sector aeroespacial. Consideramos que ha llegado el momento de incorporar una línea de trabajo específica y sostenida sobre género a nuestra estrategia territorial, especialmente ante la creciente conexión tecnológica e industrial entre aeronáutica, defensa y espacio. Deseamos hacerlo de la mano de SWAN por su capacidad para dar visibilidad a mujeres expertas, conectarlas internacionalmente y acercar sus trayectorias a la sociedad".

Además, dentro de esta alianza, La Rinconada quiere ser una ciudad referente en la A de Steam: integrar las artes y la cultura con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Así, la alianza pretende reforzar la presencia y el liderazgo de las mujeres en el ecosistema aeroespacial, conectar a SWAN con el tejido local y desarrollar una narrativa compartida de ciudad, género, industria, espacio y cultura.