Los del Río reciben el Premio Embajador de Sevilla 2025 por proyectar la música y la cultura sevillana

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a Los del Río en la entrega del Premio Embajador de Sevilla 2025. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este martes el acto de entrega del Premio Embajador de Sevilla 2025, concedido en esta edición a Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, conocidos artísticamente como Los del Río, "dos referentes de la música española y auténticos símbolos del espíritu sevillano".

Este galardón, promovido por la Asociación de Empresas Turísticas Sevilla City Centre y con la colaboración de la Asociación de Hoteles de Sevilla, reconoce a personas cuya trayectoria, talento y compromiso han contribuido a proyectar el nombre de Sevilla a nivel internacional, según ha informado el Consistorio sevillano en un comunicado.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha presidido el acto en el Salón Colón, ha destacado la relevancia de este reconocimiento y el cariño que la ciudad siente por los galardonados. "Los del Río son alegría, arte y sevillanía. Con su música han hecho bailar al mundo entero y han sabido representar como nadie la esencia de Sevilla, una ciudad abierta, luminosa y hospitalaria", ha señalado el primer edil, quien ha subrayado que "ellos han llevado el nombre de Sevilla con orgullo y generosidad, convirtiéndose en auténticos embajadores de lo mejor que somos".

Asimismo, Sanz ha agradecido a la Asociación Sevilla City Centre y a la Asociación de Hoteles de Sevilla su compromiso con esta iniciativa, que desde 2018 reconoce a grandes personalidades vinculadas a la ciudad. "Este premio demuestra el enorme potencial de Sevilla y de sus vecinos", ha asegurado, concluyendo que "es un orgullo que desde la sociedad civil se impulse un homenaje tan sincero y merecido, que pone en valor a quienes comparten con el mundo esta cultura y su modo de entender la vida".