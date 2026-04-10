La ROSS presenta en Sevilla el décimo concierto de su ciclo de cámara con obras de Schumann y Shostakóvich

Archivo - Imagen de recurso de músicos de la ROSS en un ensayo previo a un concierto de cámara. - REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece este domingo, 12 de abril, a las 12,00 horas, en el Espacio Turina un nuevo concierto de su ciclo de cámara que encara ya su recta final con la décima y antepenúltima de las citas programadas para esta temporada. El programa reúne dos obras fundamentales del repertorio para quinteto con piano, compuestas por Robert Schumann y Dmitri Shostakóvich.

La interpretación correrá a cargo de un quinteto de cuerdas formado por profesores de la ROSS: los violinistas Vladimir Dmitrienco y Luis Miguel Díaz Márquez, el viola Jerome Ireland, la violonchelista Nonna Natsvlishvili y la pianista invitada, Natalia Kuchaeva, detalla la ROSS en un comunicado.

Durante la primera parte del concierto, la agrupación interpretará el 'Quinteto para piano en Mi bemol mayor, Op. 44' de Robert Schumann, una de las obras más emblemáticas de la música de cámara del Romanticismo. Compuesto en 1842, año especialmente prolífico para el autor en este género, el quinteto "combina la expresividad lírica del piano con la riqueza tímbrica del cuarteto de cuerda".

La obra destaca por mantener un equilibrio entre su carga emocional y su estructura formal, con movimientos que alternan "la energía jubilosa con la introspección".

Por su parte, el 'Quinteto para piano en Sol menor, Op. 57' de Dmitri Shostakóvich, compuesto en 1940, refleja el lenguaje característico del compositor ruso, "marcado por la ambigüedad expresiva y la profundidad dramática". La obra, galardonada con el Premio Stalin en 1941, se articula en cinco movimientos que combinan elementos de la tradición clásica con una voz personal inconfundible.

A lo largo de la obra, el piano adquiere un papel central, dialogando de forma constante con las cuerdas y contribuyendo a la cohesión del conjunto.

Con este concierto, la ROSS encara la parte final del ciclo de cámara de esta temporada, que se completará con dos programas más en el mes de mayo.