Rubén de la Bandera, con espina bífida, nuevo 'Fichaje Estrella' de la Fundación Real Betis: "Es un supercampeón"

Rubén de la Bandera, con espina bífida, junto a Rafael Gordillo, tras su presentación como 'Fichaje Estrella' de la Fundación Real Betis, sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol - FUNDACIÓN REAL BETIS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rubén de la Bandera, con espina bífida, se ha convertido en el sexto 'Fichaje Estrella' de la Fundación Real Betis. A sus 11 años, se incorpora esta temporada a una iniciativa que busca dar esperanza a niños y niñas que atraviesan procesos de enfermedad grave, como ya hicieron los cinco 'fichajes' que le precedieron. En este sentido, Rubén coge el testigo de Ryan López, un niño de 6 años con diabetes tipo 1 y con esta patología desde que tenía 3 años.

Este proyecto tiene como objetivo llevar "esperanza, ilusión y momentos especiales" a menores que atraviesan un proceso de enfermedad grave, acompañándolos a ellos y a sus familias y "haciéndoles sentir, también, parte de la familia verdiblanca".

La historia de Rubén de la Bandera comenzó cuando todavía no había nacido. A los cinco meses de embarazo, sus padres recibieron la noticia de que algo no iba bien. Después de varias pruebas llegó el diagnóstico: espina bífida. Con cinco meses y medio de gestación, Rubén fue sometido a una intervención intrauterina. Desde entonces, su vida ha estado marcada por 15 operaciones y por una capacidad extraordinaria para afrontar cada reto, informa la fundación en una nota de prensa.

Hoy, con 11 años, Rubén es un niño al que le encanta viajar, conocer nuevos lugares y, sobre todo, vivir experiencias. Se desplaza en silla de ruedas y no tiene sensibilidad de cintura para abajo, además de necesitar sondaje en su día a día. Pero, como explica su madre, Florina Pagu, nada de eso ha impedido que Rubén afronte la vida con valentía. "Es un supercampeón, supervaliente", asegura.

La espina bífida es una malformación congénita que se produce cuando la columna vertebral no termina de cerrarse correctamente durante las primeras semanas de gestación. En España, según los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Dependencia (EDAD 2020) del Instituto Nacional de Estadística, hay 31.700 personas con espina bífida e hidrocefalia. Además, una de cada 10.000 personas nacidas vivas presenta alguna malformación del tubo neural, de las que más de la mitad corresponden a espina bífida.

Rubén ha sido presentado oficialmente en rueda de prensa como nuevo 'Fichaje Estrella' en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en un acto en el que ha estado acompañado por Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié; Daniel Olivencia, patrono de la entidad; y su madre, Florina.

La jornada, "especialmente emotiva", ha contado con la presencia de cuatro de los cinco anteriores 'Fichajes Estrella' de la Fundación, que han querido compartir con Rubén este momento y darle la bienvenida a esta gran familia. Para él, la sorpresa ha sido tan importante como inesperada. "Él no se lo esperaba y está disfrutando muchísimo. Sabemos que va a ser una experiencia muy bonita", explica su madre.