Sale a la venta el primer libro sobre el adiós de Jesús Navas tras su triunfo europeo con la Selección

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La obra 'El adiós de Jesús Navas', el primer libro editado después del europeo de futbol ganado por España, ha salido al mercado este martes. "Un libro homenaje a Jesús Navas, uno de los capitanes de la selección española y una de las grandes leyendas históricas del fútbol español", han explicado desde la autoría.

La obra ha sido editada "en un tiempo récord" por la editorial Sevilla Press, coordinada por los periodistas Miguel Gallardo Rodríguez y Marina Bernal, y que cuenta con la participación de textos de los reconocidos periodistas Alfredo Relaño, presidente de honor del diario As; José Antonio Sánchez Araujo, maestro de periodistas desde Radio Sevilla, y José Manuel García, periodista durante muchos años en Marca y en As.

A ellos se suman Manolo Aguilar, de Radio Sevilla de la Ser; Félix Machuca, periodista de ABC de Sevilla; Rafael Pineda, corresponsal deportivo en Andalucía del diario El País; Bartolomé Cabello, de Onda Cero e Hijo adoptivo de la Campana, y Guillermo Rai, corresponsal deportivo en España del The Washington Post.

Además de estos periodistas también participan y escriben en el libro el seleccionador nacional Luis de la Fuente, el entrenador Joaquín Caparrós, los exjugadores Pablo Blanco y Pablo Alfaro, el tertuliano deportivo Cristóbal Soria, del Chiringuito, el historiador Pablo Borrallo y Alejandra Moral, esposa de Jesús Navas.

Un trabajo editorial que ha contado con fotografías de Manuel Olmedo, Manu Gómez y del archivo de Sevilla Press, en el que se han reunido más de cien imágenes de la historia del jugador y en el que rinde honores a la trayectoria futbolística de Jesús Navas, "el jugador más importante de la historia del Sevilla FC, tanto por partidos jugados, como por trofeos conseguidos".

"Tras el éxito editorial del libro 'Con el 17...Joaquín', fueron muchos los sevillistas que nos pidieron hacer uno parecido del internacional Jesús Navas en la hora de su adiós", ha comentado el director de la editorial, Miguel Gallardo. "Y eso es lo que hemos hecho a modo de homenaje, recoger en un libro el historial del jugador que mayor número de trofeos ha conseguido en la historia del Sevilla y el de mayor edad que ha participado en un Campeonato de Europa", ha añadido.

Campeón del mundo en 2010, de la Eurocopa (2012), de la UEFA Nations League (2022/23) con la selección española de fútbol, Navas vivió con el Sevilla FC las mejores épocas de este equipo.

Desde la editorial han destacado de su palmarés en sus clubes que con el Sevilla ha ganado dos Copas del Rey (2007 y 2010), una Supercopa de España (2007), dos Copas de la UEFA (2006 y 2007), una Supercopa de Europa (2006) y dos Europa League (2020 y 2023) y con el Manchester City una Premier League (2014) y dos Copas de la Liga de Inglaterra (2014 y 2016).

DATOS BIOGRÁFICOS

Jesús Navas, con 38 años, 1,70 metros de altura y 67 kilos de peso, es el jugador de más edad en la historia que ha defendido los colores de la selección española en un europeo que además fue ganado por España.

También el que mayor número de trofeos ha conseguido en la historia del Sevilla FC. Conocido como 'el duende de Los Palacios', nació en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, a unos 50 kilómetros de Sevilla capital, el 21 de noviembre de 1985, por lo que el próximo mes de noviembre cumplirá 39 años, lo que lo convierte en uno de los pocos jugadores que con esa edad continua en activo en Primera División.

Cuando nació gobernaba en España Felipe González, ya se había retirado Pablo Blanco del Sevilla, Gabriel Rojas Fernández era el presidente del Sevilla, y el coriano Manolo Cardo era el entrenador del primer equipo del Sevilla.

Con el Sevilla ha jugado 688 partidos oficiales con el primer equipo superando así a Pablo Blanco, capitán que le sigue con 415 partidos, superando así el alumno al maestro. Con la selección española ha sido 57 veces internacional, siendo su último partido la final del europeo contra Inglaterra en el que España se proclamó Campeona de Europa por cuarta vez al ganar en la final a Inglaterra por dos goles a uno, convirtiéndose así España en el país con mayor número de Europeos conseguidos en la historia.

El jugador se despidió el día anterior a la final en rueda de prensa con el seleccionador y en la que anuncio su adiós definitivo en la selección y en el Sevilla en diciembre del 2024. En el año 2010, y por unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, fue nombrado Hijo Predilecto de su pueblo Las Palacios y Villafranca, recibiendo el "pin de oro" de dicha villa de manos del alcalde, Antonio Maestre.

Al nombramiento asistió el entonces presidente del Sevilla José María del Nido y la familia del propio futbolista. En el acto, el jugador agradeció el reconocimiento recibido. "Si no tienes el cariño de los tuyos no tienes nada". "Si soy lo que soy ahora es gracias a las muchas personas que me han ayudado, como entrenadores y compañeros", indicó.

También tiene desde el 8 de agosto del 2006 un complejo deportivo con su nombre en Los Palacios y Villafranca, el pueblo que lo vio nacer y donde dio sus primeros pasos como futbolista hasta los 15 años que paso a la cantera del Sevilla.

En el año 2011 fue reconocido con la Real Orden del Mérito Deportivo, máxima distinción individual del deporte otorgada en España. Al ser el jugador con más partidos y títulos en la historia del Sevilla Fútbol Club, el club decidió ponerle su nombre al estadio del Sevilla Atlético, como reconocimiento al jugador y a la cantera de donde salió, en 2018, siendo presidente del Sevilla José Castro.