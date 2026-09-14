Tercer muerto por virus del Nilo en Andalucía: Un hombre de 81 años de Tomares (Sevilla) infectado en Mazagón (Huelva)

Archivo - Un operario inician las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 81 años diagnosticado de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) residente en Tomares (Sevilla), si bien la exposición al virus fue en Mazagón (Palos de la Frontera, Huelva). El paciente contaba con patologías previas y permanecía ingresado en el Hospital San Juan de Dios Aljarafe tras ser diagnosticado de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) el pasado 2 de septiembre.

Según ha detallado Sanidad en una nota de prensa, se trata del tercer fallecimiento por FNO en Andalucía este año, todos de edad avanzada y con patologías previas. El primer fallecido fue un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 82 años, el pasado 5 de agosto; y el segundo caso un vecino de Guadalema de los Quintero (Utrera, Sevilla), con 89 años, el pasado 27 de agosto.

En la presente temporada, se han diagnosticado en Andalucía 64 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 38 han sido leves y 26 graves, entre los que se encuentran los tres fallecidos. Permanecen cinco hospitalizados, el resto ha tenido una evolución favorable.

Hasta el momento, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 686 usuarios y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 172 casos de meningitis víricas.

Actualmente, 25 municipios y tres entidades singulares andaluces están en situación de área en alerta en la comunidad autónoma: dos en Cádiz (Benalup-Casas Viejas y Jerez de la Frontera); uno en Córdoba (Lucena); seis en Huelva (Almonte, La Calvilla, pedanía de Gibraleón; Huelva capital, Mazagón -entidad singular de Palos de la Frontera y Moguer-, Niebla y San Bartolomé de la Torre); tres en Málaga (Alhaurín de la Torre, Cártama y Pizarra);

Del mismo modo, las áreas en alerta en la provincia de Sevilla son 16 (Almensilla, Aznalcázar, Cantillana, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena, Guillena, Huévar del Aljarafe, La Luisiana, La Puebla del Río, Las Navas de la Concepción, Los Palacios y Villafranca, Pilas, Sanlúcar la Mayor, Guadalema de los Quintero, pedanía de Utrera, y Villamanrique de la Condesa).

Esta situación de área en alerta por circulación del VNO supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

VIGILANCIA ANIMAL Y ENTOMOLÓGICA

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en siete aves silvestres en Andalucía, de un total de 282 analizadas, y en seis équidos.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado 7.123 determinaciones en 232 trampas activas que, de momento, han resultado 135 positivas y 6.726 negativas. Además, en la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembra transmisoras en Isla Mayor, La Puebla del Río y Los Palacios y Villafranca, todos en la provincia de Sevilla; y densidad alta en Málaga capital.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género culex, principalmente culex pipiens y culex perexiguus, y centraliza.

Además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO), de manera que recibe información de cerca de 232 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías o entidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Actualmente 127 municipios se encuentran en un nivel de riesgo alto: Almería 6, Cádiz 18, Córdoba 14, Granada 5, Huelva 15, Jaén 9, Málaga 11 y Sevilla 49. Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 2.052 verificaciones en 734 municipios de toda Andalucía.

En 378 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 3.164 acciones directas, en las que han participado 65.534 personas, e indirectas (cartelería, radio). En concreto, se han desarrollado 1.177 acciones comunitarias, 1.638 en centros escolares, 137 en colaboración con profesionales no sanitarios y 212 con profesionales sanitarios.

RECOMENDACIONES

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha recomendado tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito.

Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas. Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados) porque atraen a los mosquitos.

Igualmente, ha animado a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.