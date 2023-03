Sanz promete "acabar con la degradación" del alcalde de Sevill en Bami y propone 10 medidas para "transformar" el barrio

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha comprometido este domingo a "acabar con la degradación" del alcalde, Antonio Muñoz, en Bami y llevará a cabo un plan con diez medidas que transformarán este barrio.

Así, Sanz, ha mantenido un encuentro con los vecinos de Bami en el marco de su banco donde los vecinos le han trasladado "los problemas que sufren y el abandono que sienten por parte del gobierno municipal del PSOE". "Limpieza, seguridad, falta de aparcamientos, escaso transporte público, arbolado en mal estado y la plaza Rafael Salgado que no respeta el proyecto original y no cuenta ni con sombra, ni con mobiliario urbano, entre otras carencias", ha añadido.

Así, Sanz ha explicado que "tengo un modelo de intervención en barrios, cuyos pilares serán la gestión, el servicio y la excelencia", resaltando que "los barrios tienen que avanzar y tienen que estar bien comunicados, por ello voy a dotarlos de más equipamientos, infraestructuras y, por supuesto, incrementaré la seguridad, limpieza y mejora de las zonas verdes".

Del mismo modo, ha indicado que "desde el distrito se resolverán con agilidad y eficacia los pequeños problemas porque los delegados de distritos estarán pendientes del día a día de su distrito y atenderán las demandas y problemas de los vecinos, no como ocurre con el gobierno municipal del PSOE cuyos delegados no salen de los despachos. "En los despachos no se arreglan las cosas, los problemas están en la calle, que es donde tienen que estar los delegados de distritos", ha apostillado.

"BAMI, COMO SUEÑAS"

En Bami, el candidato del PP a la Alcaldía ha explicado a los vecinod el decálogo que ejecutará y que "dará respuesta" a diez problemas formulados por los ciudadanos.

En primer lugar, "un refuerzo de todos los servicios municipales, más aparcamientos, más transporte público y realizaremos un estudio de las líneas de Tussam para intentar conectar Bami con el centro, para que no tengan que hacer transbordo". Sanz ha explicado que "este barrio tiene una población de unas 4.000 personas, pero cada día debido a la proximidad de los hospitales ésta se ve duplicada, por lo que es necesario más y mejores servicios".

En segundo lugar, "los vecinos se quejan de la inseguridad, presencia de gorrillas los fines de semana y falta de policías, por lo que se llevará a cabo un refuerzo policial". En tercer lugar, ha detallado José Luis Sanz, "se va a reformar la plaza de Rafael Salgado para respetar el proyecto original. El gobierno municipal del PSOE no ha cumplido con el proyecto y la plaza, actualmente, carece de sombra o mobiliario urbano, por ejemplo".

Del mismo modo, "llevaremos a cabo un plan de mantenimiento de los espacios de ocio y parques infantiles, que serán reformados y habilitaremos zonas verdes con sombra", ha precisado, recalcando que "es incomprensible que los vecinos lleven años esperando que se arregle el toldo de uno de los parques ". En quinto lugar, se rehabilitarán las pistas deportivas, ya que Bami dispone de un complejo deportivo bastante amplio pero infrautilizado.

Respecto a la limpieza, el candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que "incrementaré la frecuencia de actuación y la calidad de los servicios de limpieza viaria, para ellos crearemos equipos de limpieza urbana integral, uno por distrito, con el objetivo de complementar y optimizar los servicios programados, que buscarán la excelencia y trabajarán prioritariamente en horario de tarde. Estos equipos estarán en coordinación con las entidades vecinales de cada barrio".

En cuanto a la seguridad, Sanz ha recordado que se convocarán 150 plazas de Policía Local en un año, potenciará una policía de barrio real, exigirá los, al menos, 400 policías nacionales que faltan en Sevilla y creará una unidad de intervención modernizada. En definitiva, mejorará la gestión de la Policía Local".

En octavo lugar, su decálogo contempla la cesión total de la antigua comisaría de Policía a la Asociación Bami Unido para el desarrollo de sus actividades, realización de talleres y otros usos vecinales. Del mismo modo, se estudiará la cesión del edificio de Telefónica, situado en la calle Bami 31, un edificio con plantas vacías, por lo que solicitaremos la cesión de alguna de las plantas para habilitar salas de estudio, centro de día, oficinas del distrito y puntos de atención al ciudadano. Y, por último, "colaboraremos con los centros educativos de alrededor para llevar a cabo actividades culturales".

En definitiva, ha manifestado Sanz, "unos barrios bien gestionados, no como ocurre en la actualidad que estamos en una ciudad en la que no hay nadie pendiente de nada y el alcalde va de foto en foto y solo le preocupan las alfombras rojas".

El alcaldable ha concluido que "los barrios pasarán de estar abandonados y degradados a gestionados, limpios, accesibles, sostenibles, seguros, eficientes y ordenados. De barrios sin equipamientos e infraestructuras pasaremos a barrios bien equipados y dotados de los servicios que necesitan. "De barrios de primera y de segunda pasaremos a barrios en igualdad de condiciones. A partir del 28 de mayo voy a mejorar la calidad de vida de los vecinos", ha aseverado.