Sanz valora la inversión de 21 millones de euros en centros deportivos: "Sevilla tiene unas instalaciones lamentables"

1110169.1.260.149.20260812104025 El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante una entrevista concedida a Europa Press. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha invertido un total de 21 millones de euros en "transformar y mejorar" 37 pistas y campos deportivos, sin embargo, dicha cuantía aún no ha logrado paliar el estado de su conjunto. "Sevilla tiene unas instalaciones lamentables", ha lamentado el alcalde, José Luis Sanz.

En una entrevista concedida a Europa Press, el primer edil ha detallado que "uno de los objetivos" de su equipo de Gobierno ha sido acabar con el "abandono" de las instalaciones deportivas", así como "ponerlas a punto" para que los sevillanos disfruten de unas instalaciones de "primera calidad". "Nuestras instalaciones están muy lejos de cualquiera de las que hay en el área metropolitana", ha añadido.

En este sentido, ha destinado 1.516.221 euros a la renovación del césped artificial de ocho campos de Fútbol 11, pertenecientes a los centros deportivos adscritos al Instituto Municipal de Deportes (IMD), por uno de "nueva generación". Concretamente, los beneficiados los de San Antonio Drago, Demetrio Pichel, Sevilla 3000, Hytasa 'Campo A', Polígono Sur y Caños de Torreblanca 'C.F. Diablos Rojos'.

Además, se ha llevado a cabo la sustitución del albero de la reforma del Campo de Fútbol 7 del Centro Deportivo de Las Almenas por césped de última generación, con una inversión de 446.727 euros, así como han cofinanciado el Ayuntamiento (56%) y la Junta (44%) el destino de 52.530 euros al nuevo césped artificial en la pista de fútbol sala exterior del C.D Hytasa.

Asimismo, se ha efectuado la renovación "al 100 por ciento" de 28 pistas de pádel de centros adscritos al IMD, con una inversión de medio millón de euros.

MEJORA DE PABELLONES Y PISCINAS

El Consistorio ha invertido más de 438.340 euros en las obras de conservación, mantenimiento y cerramiento de cubierta y acondicionamiento de evacuación de aguas pluviales, del mismo modo que ha destinado 169.029 euros a la renovación de los pavimentos de las pistas multideportivas de los pabellones del C.D San Jerónimo Puente y C.D Pino Montano, diseñados para la "practica multideportiva" de competiciones de equipo en interiores tanto a nivel profesional como amateur.

Además de la impermeabilización de la cubierta del C.D Mar de Plata, que ha supuesto con 139.029 euros la "mayor inversión" en la instalación deportiva durante 34 años, se ha climatizado la piscina cubierta del C.D Alcosa con un millón. Con ello, el C.D San Jerónimo Parque ha recibido una nueva rampa de accesibilidad, así como un nuevo césped artificial tanto en su campo de rugby como en el campo de beisbol del C.D Amate, con 294.914 euros.

De la misma manera, se ha renovado por 670.000 euros la iluminación de cuatro instalaciones deportivas, de manera que se han invertido 92.980 euros en las instalaciones del C.D. La Doctora, 90.000 en el C.D. San Antonio Drago, 280.000 euros en el C.D. Hytasa y 207.019 euros en el C.D. Ifni.

Actualmente, el Consistorio ha invertido 2.635.131 euros en suministros e instalaciones de edificios modulares deportivos para aumentar el programa de actividades deportivas en los Centros Deportivos Municipales, dotándolos de garita y control de acceso, almacén de material deportivo anexo a las pistas deportivas, box-gimnasio, espacio de oficina, ludoteca y gimnasio y aseos en vestuarios.

Además, el Gobierno municipal ha licitado con 329.406 euros la reforma integral de la zona de la piscina y la adaptación de las salas deportivas polivalentes del C. D. Rochelambert, así como ha llevado a cabo este pasado verano la apertura de la piscina municipal de Entreflores.