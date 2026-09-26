Sara Correia llevará su "alma portuguesa" al Festival de Fado en Sevilla y reivindica el vínculo entre fado y flamenco

La cantante portuguesa Sara Correia. - FESTIVAL DE FADO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante portuguesa Sara Correia actuará en el marco del V Festival de Fado de Sevilla, que se celebrará en el Teatro Lope de Vega el próximo sábado 24 de octubre. La artista ha prometido un concierto "único", al que llevará su "alma portuguesa". Además, ha confesado que sería un sueño que su próximo concierto en la ciudad tuviera lugar en el Teatro de la Maestranza y ha asegurado que el flamenco y el fado "son muy parecidos" porque son músicas "de la tierra".

En una entrevista concedida a Europa Press, la artista ha avanzado que "la sorpresa será el concierto en sí mismo, porque yo voy a cantar toda la emoción que tengo". En este sentido, ha explicado que será "un concierto muy intenso, porque vamos a sentir de todo un poco, desde lo mejor que la vida tiene hasta lo peor que la vida nos da". "Hay mucha preparación porque es muy intenso, pero muy elegante", ha añadido.

En este contexto, ha señalado que le gusta "mucho" Sevilla y ha recordado que ya ha cantado en dos ocasiones en la capital hispalense, aunque nunca antes en un teatro. Para ella, "es espléndido poder llevar mi fado, mi alma portuguesa hasta Sevilla, que es una tierra llena de emoción". Por ello, ha considerado que supone "un honor muy grande", ya que "puedo cantar mi alma y ser comprendida".

LOS FADISTAS Y LOS FLAMENCOS "CANTAMOS CON EL CUERPO"

Asimismo, ha destacado que portugueses y españoles "somos muy parecidos en la forma de vivir y en la forma de sentir también, y musicalmente". En esta línea, ha asegurado que el fado y el flamenco guardan muchas similitudes porque "son músicas de la tierra, que son de verdad". Así, ha hecho hincapié en que fadistas y flamencos "tenemos mucha emoción dentro, cantamos con el cuerpo, no solamente con la voz, y no tenemos miedo de cantar lo que sentimos".

Además, ha señalado que el flamenco le inspira "mucho" y ha destacado especialmente "la forma de las manos, de los cuerpos, de cómo se dice y de cómo se quiere decir". "Es algo que yo no consigo explicar, pero que siento mucho dentro de mí", ha confesado, afirmando que el flamenco para ella es "una canción de verdad, sin grandes cosas; es solamente ser nosotros y para mí es increíble".

Al hilo de lo anterior, ha recordado que grabó una canción con Israel Fernández, 'Bocas do mundo', a quien ha descrito como "un cantante excepcional". En este sentido, ha indicado que ambos son "muy parecidos porque cantamos con ganas y cantamos lo que sentimos de verdad".

Dentro del género flamenco, Correia también ha destacado a otros artistas a los que admira y escucha, como Camarón. Para la cantante, "es increíble porque yo pienso que no se puede perder la tradición". Asimismo, ha incidido en que Israel Fernández "tiene esa tradición y la mantiene".

UNA COLABORACIÓN CON ARGENTINA FLAMENCO

Además, ha avanzado que le gustaría colaborar con algunos artistas como la onubense Argentina Flamenco, al tiempo que ha explicado que, más allá de esta gira internacional, tiene otros proyectos en marcha, como la canción 'E Ser Lisboa' que ha grabado para la película titulada 'O Casamenteiro de Lisboa' dirigida por Ruben Alves con Rita Blanco, un tema que, según ha señalado, "habla de ser lisboeta y de las mujeres oriundas de la ciudad". "Es una canción que muy fuerte porque caracteriza a la gente de Lisboa. Para mí es muy importante continuar hablando de la tradición y la amistad", ha afirmado.

La artista portuguesa también ha recordado los inicios de su carrera, señalando que comenzó en el mundo del fado a los nueve años y que, por tanto, tiene "una historia muy grande con el fado, en las casas de fado, con los artistas y los fadistas que me enseñaron todo lo que sé hoy". Asimismo, ha explicado que nació en un barrio marcado por la música de calle, como el hip hop o el rap, por lo que estas influencias forman parte de su identidad artística. "Está muy junto a mí toda esta música, no solamente el fado", ha afirmado, autodefiniendose como "un alma antigua con la modernidad de los días de hoy".

Asimismo, la artista ha puesto en valor la importancia de conocer los orígenes del fado para comprender de dónde procede y por qué se canta de esa manera. "Es importante comprender de dónde viene el fado y por qué se canta de esa forma y nos rendimos al público, es algo difícil de explicar, ya que es algo que es mayor que la gente", ha afirmado.

De esta forma, ha indicado que la clave para que el fado no pierda su identidad en un contexto de globalización es "ser nosotros y no tener miedo de cantar". La artista se ha definido como una mujer "fuerte y batalladora", que ha estudiado y cantado mucho, algo que, según ha explicado, le proporciona "una seguridad muy grande" y "una voluntad de cantar sobre mí y sobre la vida".

En este sentido, ha defendido que, para un artista, una de las máximas expresiones de autenticidad consiste en "cantar sobre nosotros y sobre dónde vivimos". "Mucha gente no quiere, pero yo pienso que es la primera cosa que las personas quieren saber: dónde viven los artistas, por qué cantan así. Porque solamente eso te va a caracterizar como un gran artista o no", ha concluido.

En cuanto a su discografía, la artista reúne tres álbumes y cuenta con una nominación a los Latin Grammy en 2021, en la categoría de Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa, por 'Do Coração', su segundo trabajo de estudio. Sobre su repertorio, ha explicado que "tiene una biografía de mi vida que no es fado, pero es una fadista cantando fado", en referencia a temas vinculados a su barrio, Chelas. También ha destacado algunos fados tradicionales que le gustan especialmente, como 'Fado Cravo', cuya letra, titulada 'Liberdade', considera "uno de los fados tradicionales más bonitos que se han hecho" y uno de los que más disfruta cantando.

Asimismo, ha mencionado un tema de Amália Rodrigues, 'Estranha Forma de Vida', al que se ha referido como "un patrimonio increíble del fado" y que también disfruta interpretando. "En realidad, me gusta cantar todos los fados y es muy difícil escoger entre ellos", ha apostillado.

UN "NUEVO MOMENTO DE POPULARIDAD" PARA EL FADO A NIVEL INTERNACIONAL

La fadista ha señalado que "el fado está viviendo un nuevo momento de popularidad fuera de Portugal". En este sentido, ha destacado la labor de artistas como Dulce Pontes, Amália Rodrigues, Mariza y la propia Carminho, quienes, a su juicio, "han hecho un trabajo increíble y han abierto la puerta para los más nuevos".

"El fado está en todos los lados del mundo", ha reivindicado, sustentando su afirmación en su próxima gira por Latinoamérica, que comenzará este mes de noviembre. La artista considera que este género musical "cabe en todos los lados" porque "es una canción de emoción y las personas se identifican con ella". "Por eso sí está de moda y espero que continúe", ha añadido.

En este contexto, ha señalado que el fado "tiene que ver con cómo lo cantas". Así, ha explicado que "cada letra, cada canción, tiene una emoción: sobre el amor, sobre el desamor, sobre la pasión, sobre tantas cosas". A su juicio, interpretar historias y sentimientos con los que el público pueda identificarse facilita la conexión con la música. "Cantando cosas que la gente ha vivido, es muy fácil sentirlo y transmitirlo. Para nosotros, ese es el secreto: cantar cosas que son historias nuestras. Solamente así tiene sentido", ha concluido.