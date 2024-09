El segundo máster conjunto de Ulysseus, que lidera Sevilla (US), recibe el sello European Approach Accreditation

Cartel con el que se anuncia el segundo máster conjunto de Ulysseus, titulado 'AI for Business Transformation'.

Cartel con el que se anuncia el segundo máster conjunto de Ulysseus, titulado 'AI for Business Transformation'. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El segundo máster conjunto de Ulysseus, alianza europea de universidades que lidera la Universidad de Sevilla (US), recibe la "prestigiosa" European Approach Accreditation, acreditación que otorga la agencia alemana AQAS (Agency for Quality Assurance). El máster 'AI for Business Transformation' (Inteligencia artificial para la transformación empresarial) tiene como objetivo dotar a los estudiantes de las habilidades y conocimientos necesarios para aprovechar el poder de la Inteligencia Artificial para impulsar la innovación y la transformación empresarial.

El programa de estudios comenzará en la Universidad Haaga-Helia (Helsinki, Finlandia) en enero de 2025. Haaga-Helia es la universidad coordinadora del programa, que se implementará en colaboración con otras cinco universidades asociadas a Ulysseus, según la información remitida por la US en una nota. El período de solicitud para el programa de grado UlysseusAI está actualmente en curso y cerrará el 11 de septiembre de 2024.

El programa de estudios del máster se desarrolla en tres países europeos. Los estudiantes de este máster, conocido como UlysseusAI, estudiarán al menos en tres universidades diferentes de Europa: Haaga-Helia en Finlandia, MCI Innsbruck en Austria y, según la especialización elegida, en la Universidad de Sevilla en España o en la Universidad Técnica de Ko*ice (TUKE) en Eslovaquia. Haaga-Helia, MCI y la Universidad de Sevilla otorgarán la titulación conjunta de 120 ECTS. En el programa también participarán la Université Côte d'Azur en Francia y la Universidad de Génova en Italia.

La European Approach Accreditation evalúa, entre otras cosas, el plan de estudios de la titulación conjunta, su calidad, el desarrollo conjunto, el apoyo brindado a los estudiantes y el logro de los estándares que se basan en las herramientas acordadas dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

La evaluación ha sido realizada por un grupo multidisciplinar e internacional de expertos, que ha señalado que el título crea un valor agregado significativo al combinar la experiencia en IA con el desarrollo empresarial de una manera novedosa. La acreditación ha sido otorgada por la agencia alemana AQAS (Agency for Quality Assurance), que ha anunciado este reconocimiento el 28 de agosto de 2024.