Semana Santa Sevilla 2026: estos son los horarios para veladores y venta de alcohol

Archivo - Dispositivo de Seguridad durante la Madrugada - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este viernes de las actuaciones de cara a la Semana Santa dentro del área de Urbanismo especificando directrices para la retirada de veladores al paso de las cofradías, el horario para la venta de alcohol y la retirada de posibles obstáculos de la vía pública.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, en los establecimientos de hostelería con terraza de veladores situados en Carrera Oficial y/o en sus vías de acceso y salida, se procederá a la retirada de estos elementos a las 17,00 horas, desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo.

Los bares que sirven alcohol durante la Madrugada, también como ya se hizo en 2025, cerrarán a las 3,00 horas, permaneciendo cerrados hasta las 6 de la mañana; excepto en las calles El Silencio, Alfonso XII y Plaza del Duque, donde el horario de cierre será a la 1,00 horas.

En varias calles del Centro como Reyes Católicos, Cuesta del Rosario, Adriano, Feria, Alameda o San Jacinto, se deberán retirar los veldores una hora antes del paso de la Cruz de Guía, pudiendo volver a ponerlos tras su paso. En estos establecimientos solo se pueden instalar mesas altas.

Desde el Domingo de Ramos, los establecimientos de hostelería con terrazas de veladores situadas en calle Albareda, General Polavieja y Almirante Bonifaz que procedan a las 17,00 horas a ajustar sus terrazas de veladores, no permitiéndose la instalación de elementos de sombra.

A las 17,00 horas los establecimientos Montecristo , Goiko Grill, Sibuya Urban Sushi Bar, El Picadero, Taberna de Góngora, Las Tablas retirarán todos los elementos de la terraza de veladores. Asimismo, respecto de los veladores a instalar en calle Albareda y José de Velilla deberán retirarse una hora antes del paso de la Cruz de Guía de las Hermandades y Cofradías que transcurran por calle Tetuán.

ZONA DE EL SALVADOR Y LA ALFALFA

Se ordenará a los establecimientos con terrazas de veladores situadas en la Plaza de la Alfalfa, que procedan a retirar todos los elementos que forman parte de la terraza de veladores una hora antes del paso de la Cruz de Guía. Lo mismo en la Plaza del Salvador.

Los establecimientos con terrazas de veladores en la Plaza Jesús de la Pasión así como en calle Huelva retirarán todos los elementos que forman parte de la terraza de veladores desde las 17,00 horas del Domingo de Ramos. Lo mismo en Mateos Gago el Martes y Miércoles Santo.

Los veladores situados en la calle Joaquín Guichot, desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo de la Semana Santa de 2026 procederán a las 17,00 horas a reajustar sus terrazas de veladores en una sola fila alineadas a las fachadas de los establecimientos.

Los establecimientos con terrazas de veladores situadas en la Pza. de la Encarnación, calles José Luis Luque y Regina que, desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo de la Semana Santa de 2026, que procedan a las 13,00 horas a instalar una sola fila de mesas y sillas, adosados a la fachada de los establecimientos, retirando los toldos. Asimismo, sin perjuicio de lo anterior deberán retirar todos los elementos de la terraza de veladores una hora antes del paso de la Cruz de Guía.

Durante la Semana Santa de 2026, a los establecimientos de hostelería con terrazas de veladores situados en la salida y entrada de las Hermandades de sus templos así como en el itinerario de dichas Hermandades, la retirada de todos los elementos que forman parte de la terraza de veladores una hora antes del paso de la Cruz de Guía.

El Ayuntamiento ha indicado que en ningún caso se permitirá en los establecimientos con terrazas de veladores instalaciones de apoyo auxiliar (Barras adosadas a fachada para consumo, barras de servicio, mesas de menaje, toneles, cartelería, etc.), ni acopio de elemento alguno para el desarrollo de la actividad.

Asimismo, ha indicado que si se podrá sacar a la calle y la venta de. Agua, refrescos, zumos, néctares (en envases de plástico de 500 c.c. de capacidad máxima), caldos alimenticios, horchatas, bebidas lácteas -y similares de soja, avena, arroz, avellana y coco- (en cualquier tipo de envase y volumen). También se pueden sacar café, lácteos e infusiones en vasos de cartón para consumo unipersonal.

MÁS DE 370 ACTUACIONES EN EL PAVIMENTO

Los locales con escaparates con pantallas digitales, anuncios y rótulos luminosos tendrán que mantenerlos apagados al paso de las Hermandades y Cofradías.

El Ayuntamiento ha indicado que se han realizado 117 inspecciones relativas al control de rótulos, toldos o elementos de fachada con afección en los recorridos y eliminado más de 180 obstáculos que impedían la instalación de carrera oficial, entre otros.

Por otro lado, hasta el momento, se han llevado a cabo más de 370 actuaciones relativas a reparación de las deficiencias en el pavimento de calles, la mayoría incluidas en los itinerarios procesionales de las cofradías, además de la elementos de mobiliario urbano tales bolardos, barandillas, elementos delimitadores del carril, bicicleteros.

Asimismo, hasta la fecha, se han realizado 141 mediciones y realizado trabajos para elevar 41 cables cuya altura suponía un obstáculo para el paso de las cofradías.

El Consistorio ha indicado que se llevarán a cabo apagados del alumbrado público en 61 calles y plazas que solicita el Consejo General de Hermandades y Cofradías, y autoriza el Cecop, para realce de las cofradías.

RESTRICCIÓN A LA VENTA DE ALCOHOL

Durante la Semana Santa de 2026 no podrán expenderse bebidas en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo, en los establecimientos cuyo acceso se realice desde las calles incluidas en los sectores, cuando por las mismas discurran desfiles procesionales, desde la llegada de la cruz de guía a la altura del establecimiento, hasta la finalización del paso de la cofradía.

En el sector 1 hay puntos como Plaza del Duque, Doña María Coronel, Mateos Gago, Plaza del Triunfo o Puerta Osario. En el sector 2, están la calle Betis, San Jacinto y Pureza, entre otras.

Por otro lado, Se mantendrá la limitación horaria de cierre que rige en las zonas declaradas Acústicamente Saturadas en lo que se refiere a los comercios de alimentación y bebidas de 22,00 a 8,00 horas.

Asimismo, se mantiene la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas durante el horario comprendido entre las 22,00 y las 8,00 horas del día siguiente, incluso la de carácter ambulante y la efectuada a distancia.

PARQUES Y JARDINES

Por su parte, el Servicio de Parques y Jardines también viene desarrollando un dispositivo de trabajo de cara a las fiestas primaverales, con actuaciones de poda, revisión y adecuación del arbolado en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos recorridos que han sido comunicados por las hermandades al CECOP para facilitar el normal discurrir de las cofradías y garantizar su paso en condiciones de seguridad. En total más de 4.000 actuaciones.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha iniciado la plantación de flor de temporada de primavera en parterres, glorietas, jardines y espacios emblemáticos, con el objetivo de "reforzar la imagen cuidada y el embellecimiento de Sevilla en unas fechas de máxima afluencia y especial proyección para la ciudad".

Los días festivos de Semana Santa el dispositivo será de 60 personas y el resto de los días, en total, más de 300 personas, entre personal de campo, técnicos, encargados y equipos de coordinación.