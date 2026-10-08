Los serenos de Sevilla comienzan a dar servicio al Cerro del Águila y ya tienen presencia en 35 barrios

El alcalde de Sevilla acompañando a los serenos en su primer servicio en El Cerro del Águila - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los agentes cívicos promovidos por el Ayuntamiento de Sevilla han comenzado esta semana a dar servicio en el barrio del Cerro del Águila, con lo que los serenos han ampliado su presencia a 35 barrios de la capital.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el servicio cuenta con 70 serenos y 3 coordinadores en activo para desarrollar una labor preventiva de proximidad todas las noches del año, en la franja horaria de 23,00 a 7,00 horas.

Entre sus tareas se incluye informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, detectar incidencias en el mobiliario urbano y actuar como primer enlace con los servicios de emergencia cuando la situación lo requiere, sin llegar en ningún caso a sustituir a la Policía Local, sino que la "complementan con una presencia cercana y de carácter comunitario".

Para ello, antes de salir a las calles, los agentes reciben formación en protocolos de actuación por parte del Cecop y de Protección Civil, así como una preparación específica en prevención de la violencia de género y en lucha contra la Lgtbifobia, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer.

En este contexto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acompañado a los serenos, en su primera semana de servicio en el barrio de El Cerro del Águila.

MÁS DE 40 PERSONAS DESEMPLEADAS CONTRATADAS

Por otro lado, se han realizado más de 40 de las contrataciones de personas desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, en el marco de la estrategia ERACIS+, cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo Plus.

En contexto, el servicio de serenos arrancó en diciembre de 2023 como proyecto piloto con 18 agentes y 2 coordinadores desplegados en 12 barrios del Casco Histórico. En octubre de 2025 se amplió el servicio a 50 agentes y 29 zonas de la ciudad.

Posteriormente, en mayo de 2026 se sumaron Las Almenas, Pino Montano, Consolación y San Diego, y posteriormente, otros barrios como El Cerezo o El Cerro del Águila, hasta llegar a las 35 zonas actuales.