Las Setas de Sevilla acogen este domingo un acto contra la "ocupación militar" de Palestina y el Sáhara Occidental

Setas de Sevilla en imagen de archivo. - PLATAFORMA MIL VOCES POR LA PAZ

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Abierta Por la Paz tiene previsto celebrar este domingo, 22 de marzo, a las 12,00 horas en las Setas de la Encarnación de Sevilla un acto simbólico y reivindicativo en aras de alertar del "colonialismo y la ocupación militar de territorios como Palestina y el Sáhara Occidental".

Según ha informado la Plataforma en una nota, el evento busca reunir al mayor número de personas posible para "romper el silencio ante los conflictos internacionales" y "sensibilizar a la sociedad sevillana sobre la necesidad urgente de alcanzar una paz real basada en el fin de las ocupaciones militares".

La iniciativa surge como una "respuesta ciudadana frente a la guerra y la crisis global, utilizando la música como herramienta de unión y protesta pacífica".

"En el contexto actual, este acto cobra además una relevancia especial y renovada dada la peligrosa escalada desatada en Oriente Medio a raíz de la agresión militar iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán. Una deriva bélica que no solo pone en riesgo millones de vidas, sino que profundiza la estructura de dominación y castigo sobre los pueblos que se resisten al dictado del imperialismo", ha apostillado la organización del evento.

Por ello, la Plataforma ha hecho un llamamiento a la sociedad para participar en esta acción reivindicativa, dado que, argumentan, su objetivo es que el referido emplazamiento resulte plagado de "personas comprometidas que demuestren que Sevilla no es indiferente ante el colonialismo y la guerra; vuestra presencia y voz son el motor de este mensaje de esperanza", explican desde la organización".