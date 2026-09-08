Sevilla incorpora a su viario al fundador de Los Gitanos con una calle junto al santuario de la hermandad

Foto de familia tras la rotulación de una calle dedicada al fundador de la hermandad de Los Gitanos, junto al santuario de la corporación de la Madrugada - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha participado este martes, 8 de septiembre, en el acto de rotulación de la calle Sebastián Miguel de Varas y Miranda, situada en el entorno del santuario de la hermandad de Los Gitanos, como reconocimiento a la figura de quien fue el fundador de esta corporación y que tuvo una "actuación decisiva" en la defensa de numerosos gitanos españoles durante la Gran Redada del siglo XVIII.

Al acto han asistido el hermano mayor de la hermandad, Emilio Jiménez; la delegada del Distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro; el vicepresidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, José Carretero, y el delegado de la Madrugada, José Moncayo; entre otros, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

Durante su intervención, Alés ha subrayado que "las calles de una ciudad, especialmente las de Sevilla, no son únicamente una necesidad funcional. Son un claro reflejo de su historia, de los valores que la han construido y de las personas que la han convertido en lo que es". En este sentido, ha señalado que la rotulación supone "un acto de justicia" al incorporar al viario de Sevilla el nombre de Sebastián Miguel de Varas y Miranda.

El delegado de Fiestas Mayores ha destacado que este reconocimiento adquiere una especial relevancia al producirse junto al santuario y coincidir con la conmemoración de los seis siglos de la llegada del pueblo gitano a España.

Asimismo, Alés ha remarcado la trascendencia que tuvo la labor de Sebastián Miguel de Varas y Miranda para la ciudad: "Gracias a ello, Sevilla se convirtió en un santuario para los gitanos de nuestra ciudad, parte fundamental de su historia, especialmente por su apuesta por la educación".

Alés ha querido destacar también la importancia actual de la Hermandad de los Gitanos, más allá de su dimensión religiosa y patrimonial. "Hoy no sois únicamente una de las corporaciones con mayor peso devocional y patrimonial de nuestra Semana Santa. Sois, por encima de todo, una entidad viva que ejerce una acción social constante, que vertebra este barrio y que mantiene operativo el espíritu de ayuda mutua que concibió vuestro fundador", ha afirmado.

"Cuando hablamos de la Hermandad de los Gitanos hablamos de una institución que forma parte de la propia identidad de Sevilla, no solo por su extraordinario patrimonio y por su importancia en nuestra Semana Santa, sino por la labor social que desarrolla y por el vínculo que mantiene con el barrio y con el pueblo gitano", ha añadido.

Por último, Alés ha señalado que este nombre sirve para que "salga de vuestros archivos, para que Sevilla lo reconozca como lo que fue: un sevillano justo, adelantado a su tiempo, que neutralizó el odio con generosidad y educación, creando una institución que es hoy inseparable de la identidad de Sevilla", ha concluido.