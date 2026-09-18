Sevilla prepara un dispositivo "especial" de seguridad, movilidad y limpieza ante el Sevilla-Barça este sábado

Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo "especial" de seguridad, movilidad y limpieza con motivo del partido correspondiente a la séptima jornada de Liga que disputarán este sábado, 19 de septiembre, a partir de las 21,00 horas, el Sevilla Fútbol Club y el F.C. Barcelona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El operativo contará con la participación de la Policía Local, la empresa municipal de transportes Tussam y la empresa municipal de limpieza Lipasam.

La Policía Local activará el dispositivo a las 18,30 horas, aunque los cortes de tráfico se realizarán de forma progresiva en función de la afluencia de personas, y en todo caso no más tarde de las 19,00 horas. El operativo se mantendrá activo hasta aproximadamente una hora después de la finalización del encuentro, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Luis de Morales, Eduardo Dato y las calles del entorno del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En función de las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado necesarias para evitar cualquier circunstancia que pueda dificultar una eventual evacuación del estadio por motivos de seguridad.

REFUERZO DE LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS

Tussam reforzará el servicio de transporte público en la zona de Nervión con motivo de la celebración del partido, con un incremento de las líneas C1 (Prado-Los Remedios-Triana-Torneo-Macarena), C2 (Santa Justa-Macarena-Torneo-Triana-Los Remedios), 5 (Santa Aurelia-Prado-República Argentina-Triana), 27 (Puerta Osario-Luis Montoto-Los Arcos-Sevilla Este), 28 (Prado-Parque Alcosa), 29 (Prado-Torreblanca) y LN, Línea Norte (Prado-Pino Montano).

Además del refuerzo previsto para la entrada al partido, a la finalización del encuentro varios autobuses vacíos de cada una de estas líneas esperarán a los aficionados en las paradas situadas en las inmediaciones del estadio. Los vehículos partirán directamente hacia sus destinos a medida que vayan completando su capacidad.

Por su parte, la línea TB1 de tránsito rápido conectará Sevilla Este y San Pablo con el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tanto a la entrada como a la salida del partido, reforzando la oferta de transporte público durante el evento.

Con estas medidas, Tussam fomenta el uso del transporte público como alternativa sostenible para acudir a los eventos deportivos de la ciudad y contribuye a reducir las afecciones al tráfico en los alrededores de los estadios.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

Por su parte, la empresa municipal de limpieza Lipasam ha diseñado un dispositivo especial con motivo de este encuentro en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con el despliegue de medios humanos y mecánicos durante el partido y en las horas previas y posteriores para garantizar la limpieza y recogida de residuos en el entorno del estadio.

En concreto, el dispositivo estará integrado por 21 trabajadores y nueve vehículos, que desarrollarán su labor en tres fases: antes, durante y después del encuentro. Antes del partido se procederá al vaciado de los contenedores del entorno del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde habitualmente se concentran los aficionados locales en las horas previas. Una vez que ambas aficiones hayan accedido al estadio, se realizará una actuación de limpieza en los alrededores, con especial atención a las zonas de acceso.

A la finalización del encuentro se llevará a cabo una limpieza general del entorno mediante barridos y baldeos con agua a presión para retirar residuos y eliminar malos olores. El dispositivo concluirá con tareas de repaso en las calles más próximas al estadio, especialmente aquellas con mayor tránsito de aficionados.

Lipasam dispone de un dispositivo especial de limpieza para los partidos de fútbol que se celebran en Sevilla, tanto en el Estadio de la Cartuja como en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que se suma a los servicios de limpieza programados habitualmente.