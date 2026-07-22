Sevilla refuerza en México la captación de inversiones con una misión comercial orientada a atraer empresas

Juan Bueno y Álvaro Pimentel encabezan la misión comercial y empresarial en México - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla desarrolla durante esta semana una misión comercial y empresarial en México con el objetivo de presentar a la ciudad como un destino competitivo para la inversión y la implantación empresarial, reforzar la relación institucional y económica con uno de los principales mercados de Iberoamérica y abrir nuevas oportunidades de colaboración con organizaciones empresariales de referencia, según explica el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, los delegados de Hacienda, Juan Bueno, y de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, desarrollan este primer programa de trabajo en Ciudad de México, acompañado por el director de la oficina 'Sevilla Open for Business', Manuel Parejo, con reuniones dirigidas a captar inversiones, facilitar la llegada de nuevas empresas a Sevilla y consolidar la posición de la ciudad como uno de los principales polos económicos e industriales del sur de Europa.

"Esta acción forma parte de la estrategia del Gobierno de José Luis Sanz para intensificar la proyección internacional de Sevilla, fortalecer su presencia en los mercados con mayor potencial de crecimiento y generar nuevas oportunidades de inversión, actividad económica y empleo para la ciudad", añade el comunicado.

Durante la primera jornada de trabajo, la delegación municipal ha trasladado a los principales interlocutores empresariales e institucionales mexicanos "las fortalezas de Sevilla como ciudad para invertir, emprender y desarrollar proyectos de alto valor añadido". Así, los primeros encuentros mantenidos han servido para identificar oportunidades concretas de colaboración en ámbitos como el intercambio empresarial y de proveedores, la capacitación especializada, la conexión entre ecosistemas industriales y aeroespaciales y la canalización de futuros proyectos de inversión.

La primera de las reuniones ha tenido lugar con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), una de las principales organizaciones empresariales del país en materia de internacionalización, inversión y cooperación tecnológica. La delegación sevillana ha sido recibida por la directora general de la entidad, Susana Duque; la directora para Europa y Medio Oriente, Pilar Piñeiro, y representantes del tejido empresarial mexicano, entre ellos el director general de Swiss Time Group México, Juan Pablo Cervantes.

Entre las conclusiones de este primer encuentro, destacan diversas líneas de trabajo para los próximos meses, entre ellas la elaboración de un mapa conjunto de capacidades industriales y necesidades de los sectores aeroespacial y de automoción, el impulso de programas de capacitación e intercambio profesional entre México y Sevilla, la participación en encuentros empresariales y ferias internacionales y el aprovechamiento del enorme potencial de intercambio comercial existente con la región mexicana del Bajío, especialmente en el ámbito aeroespacial.

ENCUENTRO CON LA CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO

Otra de las reuniones más relevantes de esta primera jornada de trabajo ha sido la mantenida con la Cámara Española de Comercio en México (Camescom), uno de los principales puntos de encuentro entre empresas españolas, compañías mexicanas e instituciones vinculadas a las relaciones económicas entre ambos países.

La delegación ha sido recibida por su presidenta, Óscar García Zato; la directora general, Elena Ochoa, y la gerente de Relaciones Internacionales, Fernanda Ramos Alegría.

Los delegados del Consistorio sevillano han podido conocer el creciente interés que despierta España entre compañías mexicanas de sectores como el jurídico, el tecnológico y las energías renovables. Los responsables de la Cámara han puesto igualmente a disposición del Ayuntamiento su experiencia en la organización de agendas empresariales, reuniones B2B y procesos de acompañamiento para empresas españolas y mexicanas interesadas en desarrollar proyectos conjuntos.

La Cámara, que cuenta con 630 empresas asociadas y constituye la mayor cámara binacional existente en México por número de socios, se convierte así en un aliado estratégico para ampliar la presencia internacional de Sevilla y acercar nuevas inversiones a la ciudad.

REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE MÉXICO

La agenda institucional ha continuado en esta primera jornada de misión con un encuentro mantenido con la Secretaría de Economía de México y su titular de la unidad de Inteligencia Económica, Edgar Ciceño, responsable federal de la política económica, comercial e industrial de México, así como de la promoción de la inversión y la competitividad empresarial.

La reunión se ha centrado especialmente en las oportunidades que presenta Sevilla como hub aeroespacial del sur de Europa y uno de los tres grandes referentes del sector junto a Toulouse y Hamburgo, en el marco del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Los próximos encuentros institucionales de esta misión continuarán durante el miércoles en Ciudad de México y el jueves en Monterrey, con el objetivo de consolidar los contactos iniciados durante esta primera jornada y traducir el interés detectado en proyectos concretos de implantación empresarial, cooperación económica e inversión que contribuyan al crecimiento de Sevilla, a la creación de empleo de calidad y al fortalecimiento de su posición como uno de los grandes polos económicos del sur de Europa.