Sevilla reunirá a expertos para impulsar una justicia "más accesible, dialogada y centrada en las personas"

Cartel de la jornada profesional 'Justicia Restaurativa y MASC: nuevos horizontes para el Trabajo Social'. - COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla celebrará el próximo martes 27 de octubre la jornada profesional 'Justicia Restaurativa y MASC: nuevos horizontes para el Trabajo Social', un encuentro en el que especialistas en mediación, derecho y ámbito social analizarán cómo el diagnóstico social y las prácticas restaurativas contribuyen a transformar la gestión de los conflictos e impulsar una justicia más accesible y centrada en las personas.

La cita, que tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en horario de 09,00 a 18,30 horas, ya tiene abierta su inscripción a través de la plataforma del colegio y abordará el encaje de estos procedimientos bajo el horizonte de la denominada 'Justicia 5.0', examinando el potencial de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) para incorporar la digitalización sin perder la cercanía ciudadana.

Según ha informado la organización en un comunicado, el evento está organizado en colaboración con la UNIA y cuenta con la financiación de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregularización y Administración Local. La jornada arrancará con una ponencia marco a cargo de la abogada María Elena Sánchez Castro, miembro de la Asesoría Jurídica del Colegio, centrada en la eficiencia de los MASC en el contexto de una justicia digital y sostenible.

Posteriormente, una mesa redonda abordará el acceso ciudadano a la justicia gratuita y a la mediación con la participación de representantes del Defensor del Pueblo Andaluz (Marina Otero Reina), el Consejo General del Trabajo Social (María del Mar González Morales), el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (Martina Mastrantoni), Cruz Roja Sevilla (Miguel Ángel Barrera Parrilla) y PIMA Sevilla (Patricia Cossío Obradó).

DIAGNÓSTICO SOCIAL Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS

El programa profundizará asimismo en la aplicación del diagnóstico social y la justicia restaurativa en el ámbito judicial de la mano de Juan Antonio Hurtado Casau (trabajador social y criminólogo), Amalia Mañes (ConCierto-Diálogo Mediación), José Castilla Jiménez (AMEDI), Rafael Gràcia Martí (Gesocin) y Valentina Capecci (Asociación Enlace).

La formación práctica se completará con un taller sobre técnicas de comunicación y negociación aplicadas a procesos MASC, impartido por Antonio Bernal Ramos y José Ignacio Jiménez López.

Como novedad metodológica, la cita contará con el acompañamiento visual de la ilustradora Marta Sánchez Siguenza y la intervención de Mario el Mago con la propuesta 'Magia y Mediación', cerrando con un espacio de 'networking' para favorecer el intercambio entre profesionales.

Las personas asistentes recibirán certificación oficial de asistencia. La inscripción está abierta en la plataforma de registro y el programa provisional puede consultarse en la web del Colegio.