La sevillana Ostrea Sur regresa a Auténtica Food Fest como 'mejor distribuidora y retail en productos premium'

Entrega del galardón a los responsables de Ostrea Sur en la edición de los 'Autentica Excellence Awards' - OSTREA SUR

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana de distribución gourmet Ostrea Sur SUR regresa este lunes 14 a la feria Auténtica Premium Food Fest, que celebra su cuarta edición en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) hasta el 15 de septiembre. La compañía participa dos años después de conquistar uno de sus principales reconocimientos: el premio del Ayuntamiento de Sevilla a la apuesta de la distribución y retail por el producto 'premium'.

El citado galardón, recibido en 2024 por los propietarios de Ostrea Sur, David García Pruna y José Manuel Pérez, distinguió a la compañía frente a las otras dos finalistas de su categoría. El jurado destacó entonces su profunda filosofía de respeto al producto, la calidad y la excelencia, junto a su apuesta por la responsabilidad social corporativa, remarca la firma en un comunicado.

El regreso a Auténtica supone así la vuelta a un escenario decisivo en la trayectoria reciente de la empresa, ahora con una propuesta ampliada y una presencia reforzada en el segmento de las carnes selectas.

Entre las principales novedades que Ostrea Sur lleva a la presente edición figuran la presentación de 'Ostrea Chef', su nueva línea de productos de quinta gama que permitirá a la distribuidora sevillana, gracias al acuerdo alcanzado con algunos cocineros de primer nivel, hacer platos a medida para diferentes restaurantes. La nueva línea será presentada durante el transcurso de la feria como parte de la campaña 'Cocinamos para ti'.

Además, la empresa aterriza en la edición de este año con su marca propia especializada en la distribución de carnes: 'Ostrea Beef', una selección dirigida especialmente a la restauración y la hostelería que mantiene los principios que han marcado su crecimiento desde su fundación en 2013: origen, trazabilidad, excelencia, conocimiento del producto y atención especializada al profesional.

A esta apuesta se suma el acuerdo por el que Ostrea Sur se ha hecho con la distribución en Andalucía de las carnes de El Capricho, el proyecto gastronómico de José Gordón en Jiménez de Jamuz (León), convertido en una referencia internacional por su trabajo con bueyes y vacas excepcionales.

La selección individual de los animales, la crianza en libertad, el cuidado de cada pieza y las maduraciones adaptadas a sus características han situado sus carnes entre las más reconocidas del panorama gastronómico mundial, sin olvidar igualmente la distribución de las prestigiosas carnes de la marca Miguel Vergara, añade el comunicado de la firma sevillana.

La compañía acude con la experiencia acumulada como referente de la distribución gourmet en Sevilla, su provincia, Cádiz y Huelva, donde ya abastece a más de 400 restaurantes y establecimientos de restauración.

MÁS DE 15.000 METROS CUADRADOS DE EXPOSICIONES

Auténtica 2026 ocupará más de 15.000 metros cuadrados repartidos en dos pabellones de Fibes y prevé congregar a más de 400 firmas expositoras. Su programa profesional contará con seis escenarios simultáneos y más de 200 conferencias y catas, en las que participarán más de 350 expertos.

Entre esos profesionales figuran chefs como Ángel León, Carme Ruscalleda, Paco Roncero, Javi Olleros, Benito Gómez, Diego Guerrero y Javi Estévez, además de directivos de las empresas de alimentación más importantes del panorama nacional e internacional.

Durante las dos jornadas se analizarán la evolución del consumidor, la rentabilidad, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la regulación y los nuevos modelos de compra y consumo. La feria incorporará también el 'Retiro de Chefs', con más de 80 cocineros con estrella Michelin, y una nueva edición de los 'Auténtica Excellence Awards'.

En este contexto de innovación y negocio, Ostrea Sur mostrará cómo una empresa sevillana premiada por su compromiso con el producto premium continúa creciendo, crea marca propia y acerca a la hostelería andaluza algunas de los productos premium más singulares del mercado.