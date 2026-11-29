Cierre del El XXXIII Concurso Nacional de Cante Flamenco de Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El XXXIII Concurso Nacional de Cante Flamenco completó este sábado su cuadro de honor con el sevillano Juan Ruiz 'El Juana', ganador de una disputada finalísima celebrada en la Peña Flamenca la Soleá de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), organizadora del certamen junto al Ayuntamiento de la ciudad a través de su Delegación de Cultura.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el cartel de finalistas estaba compuesto por el alicantino Iván Segura 'El Chaskío', la gaditana de Vejer de la Frontera Susana Romero, Juan Ruiz 'El Juana', el onubense Estéfano Molin 'El Nani' y el alcalareño Diego Benítez.

De este modo, 'El Juana' se ha sumado al cuadro de honor formado también por la jiennense de Lopera Julia Moreno 'La Debla' como premio 'Manolito el de María' y el gaditano de San Roque Pedro Cortés Cortés como premio 'Soleá de Alcalá'.

En este sentido, el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, ha destacado que "ha sido una noche para el recuerdo que quedará grabada en la memoria de los buenos aficionados al flamenco, con la que reafirmamos la tradición y la fuerza de Alcalá de Guadaíra como vértice de nuestro arte flamenco".

Asimismo, Rivas ha felicitado a todos los finalistas y ha agradecido la labor de la Peña Flamenca Soleá de Alcalá por "seguir manteniendo vivo nuestro flamenco", a la vez que ha expresado el "compromiso municipal del flamenco como tradición y seña de identidad local no sólo con aportaciones económicas, sino también para la difusión, el engrandecimiento y el trabajo colaborativo que siga permitiendo el fortalecimiento de nuestra cultura en el presente y en el futuro, con el apoyo a los nuevos talentos y el respaldo a las personas que trabajan constantemente por enaltecer el flamenco en Alcalá".

En este contexto, el concurso alcalareño, con más de tres décadas de historia, fomenta la conservación y difusión del cante flamenco, con especial protagonismo de la soleá vinculada a figuras locales como Joaquín el de la Paula y Manolito de María, y por el que pasan cada año grandes voces del flamenco.