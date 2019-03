Sí Se Puede Mairena e IU acusan al PSOE de "usar electoralmente" el carril bici cuando "lo puede la Junta"

Publicado 19/03/2019 16:29:21 CET

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Después de que la agrupación socialista de Mairena del Aljarafe (Sevilla) acusase a la oposición, conformada por el PP, Ciudadanos, Si Se Puede e IU, de "bloquear" en el seno del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo un proyecto destinado a instalar carriles bici y una rampa accesible en el bulevar derivado de la nueva Ronda Sur de la localidad, abierta definitivamente al tráfico el pasado mes de diciembre después de que las obras arrancase en 2010, Sí Se Puede e IU han avisado de que el PSOE ha intentado "acelerar un proyecto que podría sufragar la Junta", haciendo un "uso electoralista de dinero municipal".

En un comunicado, ambas fuerzas de izquierda han explicado que votaron contra la citada iniciativa "por responsabilidad hacia el gasto eficiente del dinero municipal", pues aunque ambas formaciones apoyan la instalación de carriles bici y una rampa accesible en el nuevo bulevar, encuadrado en la Ronda Sur construida por la Junta de Andalucía, el Gobierno local del socialista Antonio Conde ha intentado destinar "771.369 euros de las arcas municipales para acelerar un proyecto que podría sufragar la Junta, con tal de contentar a los vecinos antes de las elecciones".

"Desde Sí Se Puede e Izquierda Unida tenemos claro que este proyecto es necesario y urgente, por eso lo llevamos defendiendo toda la legislatura ante la absoluta inacción del alcalde. Pero en este caso no se estaba votando el proyecto de rampa y carril bici en el que todos estamos de acuerdo, se estaba votando el despilfarro irracional de 771.369,29 euros para que se haga a toda prisa antes de las elecciones", aseveran ambas fuerzas, atisbando un "uso electoralista de dinero municipal".

"Si se iba a pagar con dinero municipal ¿por qué no se ha hecho antes? Si se puede ejecutar por parte de la Junta, ¿por qué no puede hacerse después de las elecciones y ahorrar este dispendio a la ciudadanía de Mairena? Y finalmente, ¿Por qué los grupos municipales no tenemos conocimiento de un convenio o documento de acuerdo donde se concreten los compromisos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Mairena para la ejecución completa de las obras de la ronda sur?", preguntan retóricamente, lamentando el "victimismo teatral" del Gobierno local de Conde.