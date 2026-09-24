Sindicato de Inquilinas celebra la "gran participación y difusión masiva" de la concentración en Sevilla por Maricarmen

Concentración en Sevilla en apoyo a Maricarmen - SINDICATO DE INQUILINAS

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla ha celebrado la "gran participación" y "difusión masiva" en la concentración "urgente" convocada este miércoles con motivo del deshaucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro en Madrid que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Si bien la movilización fue convocada por el referido grupo, posteriormente se unieron otros colectivos en defensa del derecho a la vivienda, tal y como ha expresado la entidad en un comunicado, incidiendo en que más de mil personas acudieron a la cita.

La convocatoria comenzó con una concentración en las Setas de la Encarnación y concluyó en el Ayuntamiento de Sevilla con la lectura de un manifiesto, con una "gran participación de la militancia, simpatizantes y ciudadanía en general".

El Sindicato de Inquilinas ha lamentado que, a su juicio, este caso "evidencia las dificultades a las que se enfrentan personas frente a la actual crisis de vivienda" y ha recordado que "antes de este desahucio se han parado otros 3 intentos anteriores de desahucios" por lo que han apelado al "poder de la organización colectiva como la única forma de respuesta".

En contexto, sanitarios del Samur sacaban a Maricarmen del edificio en camilla entre gritos de "no estás sola" y "asesinos" de las personas concentradas en la calle. Posteriormente, la mujer ha sido introducida en una ambulancia y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.