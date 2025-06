Sindicatos avisan de una "crisis de condiciones de empleo" en Sevilla y la patronal pide un "entorno estable"

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han saludado la bajada del paro en mayo en lo que a la provincia de Sevilla se refiere, con un descenso del desempleo de 3.318 personas, en todos los sectores productivos, "pero con un mayor peso en servicios (- 2.159)". Cifras que han permitido que Sevilla baje por primera vez en casi 17 años de los 150.000 parados y logre un récord de afiliados con 839.754 inscritos --la contratación también subió con respecto al mes anterior en 13.030 contratos (+23,5%)--.

No obstante, CCOO ha avisado de una "crisis de condiciones de empleo" por los "incumplimientos empresariales". En una nota de prensa, el secretario de Empleo de este sindicato, Jorge Carlos Lebrón, ha manifestado que estos datos "suponen un alivio para muchas familias trabajadoras, que por fin encuentran una oportunidad", al tiempo que ha recriminado a algunos empresarios sevillanos "sus quejas por no encontrar camareros ni fontaneros, preguntándose el porqué. La respuesta es clara: no existe una crisis en el empleo, existe una crisis de condiciones de empleo".

"Los trabajadores no queremos dejarnos la salud y la vida por sueldos de miseria y horarios eternos". Al mismo tiempo, el dirigente sindical ha recordado que "mayo ha vuelto a teñirse de luto en nuestra provincia, registrando tres fallecidos en el puesto de trabajo y convirtiéndose en un mes especialmente duro en materia de siniestralidad laboral". Por eso, desde CCOO "lo decimos alto y claro: la prevención, la dignidad laboral y los derechos no se negocian".

Para UGT, las cifras responden a varios factores: "Hablamos de un mes en el que se han desarrollado ferias, a esto hay que sumarle la fortaleza del turismo que sigue tirando del empleo y además, que mayo es un mes en el que suele haber bastante actividad agraria". Sin embargo, "a pesar de los buenos datos que estamos conociendo, desde UGT Sevilla destacamos que un mes más, precisamente, el sector servicio, e el que tira del carro del empleo mayoritariamente en Sevilla, con lo que significa destacionalidad y precariedad".

En una nota de prensa, UGT también ha puesto el foco en que el desempleo en Sevilla "tiene nombre de mujer", ya que de cada diez desempleados seis son mujeres. En el otro lado de la balanza, el hecho de que "llevamos más de tres años con una contratación indefinida por encima del 30%. Si los datos además los valoramos de manera anual, comprobamos un buen ritmo de avance del empleo".

"Ha llegado el momento de profundizar en las reformas laborales que tan buenos resultados están dando en nuestro país. Desde UGT reclamamos con urgencia que no se obstaculice la tramitación, la discusión y el debate del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral sin merma salarial", ha afirmado la secretaria de Comunicación, María Iglesias. "Reducir la jornada máxima legal a las 37 horas y media en este año 2025 es una medida que generará más empleo, mejorará la productividad y, sin duda, reforzará la cohesión social".

LA PATRONAL PIDE UN ENTORNO FAVORABLE A LA INVERSIÓN

Para la patronal, estos resultados "no son fruto del azar", sino que "responden al esfuerzo diario de miles de empresas sevillanas que, incluso en un contexto todavía incierto, siguen apostando con firmeza por la inversión, la contratación y la generación de oportunidades".

Además, "el fuerte repunte en la contratación --con más de 68.000 contratos en mayo, un 23,5% más que en abril-- confirma la confianza del tejido empresarial en la recuperación económica y el dinamismo de nuestra provincia". Desde la Confederación Empresarial de Sevilla insisten, además, en la importancia de contar con un "entorno estable y favorable para la inversión", así como en el fomento del emprendimiento como pilares clave del progreso.

"Solo desde la colaboración entre empresas, administraciones y agentes sociales podremos construir un mercado laboral más sólido, competitivo y sostenible, y, sobre todo, lleno de oportunidades", ha afirmado el presidente de la CES, Miguel Rus, en un audio remitido a Europa Press.