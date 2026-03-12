Sindicatos fijan el 27 de marzo como "límite" para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla por la limpieza

Asamble de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Sevilla - CCOO SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla ha decidido este jueves en asamblea iniciar un proceso de negociación con el equipo de gobierno municipal para "intentar resolver el conflicto abierto por la privatización del servicio".

Según ha indicado el comité de empresa en una nota, se han marcado un límite temporal para cerrar el acuerdo, que deberá firmarse antes del Viernes de Dolores, 27 de marzo.

La propuesta ha sido respaldada por "abrumadora mayoría" tras la reunión celebrada este miércoles con el alcalde la ciudad, José Luis Sanz. "La decisión adoptada por la plantilla abre la puerta a un proceso de negociación real con el gobierno municipal, aunque con líneas rojas claras y condiciones firmes para que pueda alcanzarse un acuerdo", han afirmado.

"La plantilla ha dejado claro que solo se aceptará una salida al conflicto si el acuerdo garantiza que no se pierde ni un solo empleo público, sea fijo o temporal, se refuerza el modelo de gestión pública y se avanzan medidas para remunicipalizar servicios que actualmente se prestan de forma deficiente por empresas privadas", han subrayado.

Asimismo, los sindicatos han pedido que "el posible pacto sea aprobado por la Junta de Gobierno, firmado por el alcalde y registrado ante la autoridad laboral, de manera que quede garantizado su cumplimiento".

Por otro lado, han refirmado que van a continuar con el calendario de movilizaciones previsto. Entre ellas una caravana de coches prevista para este viernes y una visita al Congreso de los Diputados la próxima semana, con el objetivo de "seguir dando visibilidad al conflicto".

Los representantes de la plantilla municipal y el equipo de gobierno se reunirán el próximo lunes para "continuar avanzando, en lo que podría convertirse en una fase decisiva para resolver el conflicto".

"La plantilla ha demostrado hoy responsabilidad y voluntad de acuerdo, pero también ha dejado claro que el empleo público es una línea roja", han señalado desde el Comité de Empresa.

Tras la reunión de este miércoles, el alcalde, José Luis Sanz, ha subrayado que el Gobierno municipal "mantendrá siempre la mano tendida al diálogo con los representantes de los trabajadores". Asimismo, ha trasladado que "no se va a perder ni un solo empleo público".

El primer edil ha asegurado que el Consistorio "pondrá encima de la mesa todos los instrumentos necesarios para que la decisión que se ha tomado no perjudique a nadie".