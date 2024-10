Sindicatos lamentan el "octubre negro" en siniestralidad laboral tras la última muerte en Las Cabezas (Sevilla)

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Sevilla han avisado de un "octubre negro" en siniestralidad laboral tras conocerse la última muerte de un trabajador en Las Cabezas de San Juan. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, un hombre de 54 años ha fallecido en la madrugada de este viernes al ser atropellado por una máquina en una empresa ubicada en esta localidad.

Este accidente eleva a 15 los siniestros mortales en el trabajo en la provincia en lo que va de año; de los cuales, tres se han producido en apenas 10 días. En este sentido, Carmen Tirado, del Área de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, ha señalado que "cada vez que alguien pierde la vida trabajando es porque ha habido un fallo preventivo que podía haberse evitado".

En este caso, las condiciones de nocturnidad "obligan a extremar las medidas de seguridad y visibilidad tanto de la maquinaria como de la persona trabajadora", ha añadido la dirigente sindical, que ha informado que el sindicato se personará en la causa como acusación particular.

"Desde CCOO estaremos vigilantes para que se esclarezcan las causas que han provocado el siniestro y se determine si ha habido un error a la hora de coordinar las tareas, tanto en materia de seguridad en las señales que debían advertir los trabajos como en proporcionar alta visibilidad a los trabajadores".

Desde UGT Sevilla han lamentado el fallecimiento y trasladado el pésame a familiares y allegados del trabajador. "Llevamos avisando mucho tiempo al respecto, no solo cuando ocurren accidentes mortales, que es cuando por desgracia hay relevancia en los medios de comunicación. Hasta que administración, empresariado y sindicatos no trabajemos conjuntamente y exijamos un control exhaustivo de las actividades peligrosas, las cifras de de siniestraliedad laboral, por desgracia, no se van a reducir".

Así lo ha expresado José Armando Rodríguez Ardila, delegado de Salud Laboral de UGT Sevilla. "Es una obligación no solo legal, sino ética, el mirar por las personas trabajadoras. Cada vez que hay un accidente mortal --en el ámbito laboral--, se constata que hay un fracaso colectivo por parte de todos los actores", ha añadido.