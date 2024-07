Sindicatos valoran la bajada del paro en Sevilla y piden avanzar en reformas que reduzcan la jornada laboral

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de Sevilla CCOO y UGT han valorado este martes la nueva bajada del paro que se ha producido en junio, una vez hechos públicos los datos por parte del Ministerio de Empleo, con 1.635 personas que han abandonado la lista de desocupados. De este modo, la cifra total ha descendido hasta las 158.247 personas, la menor desde el año 2008 y casi 11.000 personas por debajo de la cifra de hace doce meses.

Por sectores, el paro ha caído con especial fuerza en los servicios (-911 personas) y lo ha hecho también en industria, construcción y el colectivo sin empleo anterior. Solo crece, en 169 personas, en la agricultura. Al respecto, el secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha mostrado su satisfacción por el descenso del desempleo porque "mes tras mes estamos viendo una reducción del número de personas desempleadas y alcanzando datos que no veíamos desde hace 16 años y dos crisis", tal como señala en una nota de prensa.

En opinión de Torres, la reforma laboral o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional "siguen demostrando sus efectos positivos para el mundo del trabajo con buenos datos. Pero también es cierto que queda mucho por hacer". Sevilla sigue siendo "tremendamente dependiente" del sector servicios y 2continuamos manteniendo brechas con la media estatal a nivel de cantidad y calidad del empleo".

Por ello, el secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla ha defendido que "la rentabilidad empresarial no puede continuar vinculada a la precariedad laboral. En Sevilla no solo tenemos que crear más empleo, sino mejor empleo, y para ello las empresas tienen que entender que la productividad no debe estar vinculada a trabajar más horas, sino a procesos de alto valor añadido".

"Es crucial transformar nuestra estructura productiva". En este sentido, Torres también ha señalado que "es el momento de reducir la jornada laboral en España, una reforma de medio y largo plazo que no va a conllevar una destrucción de empleo sino todo lo contrario, y que es necesaria para que los trabajadores tengan más tiempo libre y pueda mejorar la conciliación de la vida personal y laboral".

En esa línea se ha manifestado su homóloga en UGT, María Iglesias, quien ha destacado que si se comparan los datos con el año pasado "comprobamos que hay más de 10.000 sevillanos y sevillanas que han encontrado empleo". Los datos también ponen de manifiesto "una realidad que venimos denunciando desde UGT Sevilla mes tras mes y es que la brecha de género continúa siendo una realidad, como muestra el hecho de que hay 98.000 mujeres desempleadas frente a los 59.000 hombres desempleados".

Para UGT es "indispensable" acabar con problemas estructurales del mercado laboral como es el desempleo de larga duración. "Esto lo muestra el hecho de que cuatro de cada diez desempleados se encuentran en riesgo de pobreza, una circunstancia que incluso empeora a medida que se prolonga en el tiempo la escasez de recursos derivada de su situación de desempleo", ha añadido Iglesias.

Por último, desde UGT Sevilla han insistido en la urgencia de invertir más en políticas activas de empleo, incentivar la contratación indefinida y luchar contra la brecha de género. "Es necesario incrementar políticas de igualdad de oportunidades y medidas que concilien la vida laboral y familiar", ha concluido la secretaria de Comunicación de UGT.