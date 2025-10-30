Solventada la incidencia en la señalización que provocaba retrasos en los trenes C1 y C3 de Cercanías Sevilla

Archivo - Renfe pone lanzaderas adicionales en la línea C4 de Cercanías de Sevilla por la Cumbre de la ONU - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C1 y C3 de Cercanías Sevilla han recuperado la normalidad en la circulación después de haber registrado retrasos en sus trenes, desde primeras horas de este jueves, por una incidencia en la señalización entre Brenes y Majarabique, ya solventada, tal como informa Adif en un comunicado en sus redes sociales.

Renfe ha restablecido este jueves 30 de octubre los trenes de Cercanías de Sevilla salvo la C1 entre las estaciones de Lora del Río y La Salud y mantiene sin servicio los trenes de Media Distancia que conectan Sevilla con Huelva y Cádiz debido a la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvia y tiempo.

Según la información facilitada por Renfe a las 7,30 horas, todas las líneas de Cercanías de Sevilla se encuentran operativas excepto la C1, que no presta servicio entre las estaciones de Lora del Río y la Salud aunque sí lo hace entre Jardines de Hércules y Lora del Río.