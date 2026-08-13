Estas son las líneas de autobús que adelantan su horario por la Virgen de los Reyes: Dispositivo especial en Sevilla

La Virgen de los Reyes - CABILDO CATEDRAL

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza con motivo de la tradicional procesión de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de Sevilla, que se celebrará en la mañana del 15 de agosto. En el operativo participan Policía Local, la empresa municipal de transportes, Tussam, que comenzará a operar algunas de sus líneas media hora antes, y la empresa municipal de limpieza, Lipasam.

Para atender el incremento previsto de demanda hacia el centro de la ciudad, Tussam ha planificado un servicio especial de refuerzos que afectará a la mayoría de las líneas radiales durante la mañana del sábado, con un incremento de la oferta global que oscilará entre el 20 y el 25 por ciento respecto a la de un domingo o festivo habitual de los meses de verano.

Además, en un número importante de líneas el servicio comenzará a las 6,30 horas, es decir, 30 minutos antes de lo habitual. Se trata de las líneas con parada terminal en el centro de la ciudad y mayor incremento de viajeros:, como las líneas 3, 5, 12, 13, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 40, 41, 43 y el Metrocentro.

También se reforzarán, sin modificar su horario de inicio, las líneas 1, 10, 11, 14, 20, 22, 24 y 37. En conjunto, se han planificado 24 coches de refuerzo, que se asignarán prácticamente a todas las líneas radiales, con mayor intensidad en las de más demanda, además de las líneas transversales 1, 3 y 5.

CORTES DE TRÁFICO Y ACCESOS

La Policía Local establecerá desde primera hora de la mañana del sábado diferentes cortes de tráfico para impedir el acceso de vehículos a las calles y espacios afectados por el recorrido procesional.

Por ello, los principales puntos de corte se situarán en Segovia-Abades-Guzmán el Bueno; Plaza de la Pescadería-Cuesta del Rosario-Luchana; Plaza de San Francisco-Hernando Colón; y Almirantazgo-Postigo del Carbón, con el objetivo de evitar la circulación de turismos, motocicletas y bicicletas hacia la calle Alemanes, la Plaza del Triunfo, la Plaza Virgen de los Reyes y la Avenida de la Constitución.

Durante la procesión también se establecerán controles de los pasillos de tránsito y evacuación en distintos puntos del recorrido. El acceso de los fieles al entorno de la Catedral se realizará a partir de las 7,00 horas a través de los puntos habilitados en la Puerta de San Miguel, en la Avenida de la Constitución, y en la Puerta de Campanillas, frente al Convento de la Encarnación.

Asimismo, la Policía Local, con el apoyo de voluntarios de Protección Civil, controlará el tránsito de personas y los accesos a las zonas acotadas. El dispositivo de Policía Local contará con efectivos de distintas unidades, destinados a la regulación del tráfico, el control de accesos y pasillos de evacuación, la vigilancia de la venta ambulante no autorizada y las ocupaciones de la vía pública, así como con efectivos de la Unidad de Gala y Policía Turística, que también prestarán apoyo al desarrollo de los actos militares y al acompañamiento de las tropas participantes.

La Policía Local recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación, evitar circular con vehículo privado por las zonas afectadas y atender en todo momento las indicaciones de los agentes, especialmente durante las horas de mayor concentración de público.

UN DISPOSITIVO DE LIMPIEZA CON 67 TRABAJADORES Y 33 VEHÍCULOS

El Ayuntamiento, a través de Lipasam, ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza viaria y recogida de residuos integrado por 67 trabajadores y 33 vehículos, que atenderán la limpieza del recorrido de la procesión y de los aledaños más afectados por la afluencia de público.

Al igual que en años anteriores, el dispositivo se ha reforzado por las medidas preventivas frente al estrés térmico. El plan contempla una limpieza general previa a la procesión para que el recorrido luzca en su esplendor, así como dos equipos de intervención rápida durante el desarrollo del cortejo, dispuestos a atender cualquier incidencia en el itinerario o en las zonas afectadas por el paso de la procesión.

Una vez finalizada esta, se acotará el recorrido para retirar la cera depositada en el pavimento y evitar caídas y accidentes, con tres equipos especiales desincrustadores de agua a alta presión. A continuación, se realizará una limpieza intensiva del itinerario mediante barrido manual y baldeo mecanizado, además de un tratamiento de barrido mecánico en el resto de zonas afectadas. Por la noche, varios efectivos realizarán un repaso general de toda la zona y atenderán las incidencias que puedan producirse.