El subdelegado del Gobierno en Sevilla agradece el trabajo de la UME y destaca cinco actuaciones de gran impacto en 2026

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha expresado el agradecimiento, en nombre del Ejecutivo, a los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), durante el acto del 21 aniversario de su creación, que se ha celebrado en la base en Morón del segundo batallón (BIEM II).

Según ha detallado la Subdelegación en una nota de prensa, Toscano ha destacado que la UME ya lleva 68 actuaciones en lo que va de año 2026, de las que cinco intervenciones "de gran impacto" se han producido en la provincia de Sevilla.

En febrero, participó en labores relacionadas con las inundaciones en los municipios sevillanos de Aznalcóllar, en El Palmar de Troya y en Lora del Río, entre otros lugares; mientras en agosto fue parte del operativo para controlar y sofocar el fuego iniciado en Niebla (Huelva), que se extendió hasta Sevilla y es, hasta la fecha, con 39.821 hectáreas, el incendio forestal con más superficie afectada registrado en España dentro de la serie disponible en el visor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Quiero aprovechar para agradecer a los hombres y mujeres que forman parte de la Unidad Militar de Emergencias el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad en todas y cada una de las actuaciones que desarrollan", ha señalado.

En esta línea, ha añadido que la UME es una "unidad de élite" que trabaja en "condiciones adversas y en situaciones muy complejas", y que se dedica todo el año a "prepararse para poder salvaguardar la vida de los hombres y mujeres de esta provincia".

En el acto militar, con cientos de asistentes y presidido por el general director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, Rafael Saiz Quevedo, se han impuesto condecoraciones, se ha rendido homenaje a los que dieron su vida por España, se ha realizado un desfile de las unidades a pie y motorizado, y entonado el himno de la Unidad Militar de Emergencias.

En este contexto, el segundo batallón de intervención de emergencias de la UME (BIEM II), al mando del teniente coronel Jaime María Mata Laencina, se ha ubicado en la base área localizada en Morón de la Frontera y suma más de 600 militares ubicados entre Morón, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. La unidad tiene especialistas en buceo, montaña y perros, entre otros. Con 3.500 efectivos en todo el país y cinco batallones, la UME tiene capacidad para desplegarse en menos de 4 horas.