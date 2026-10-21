Los taxis cobrarán cuatro euros extra para salir del estadio de La Cartuja en Sevilla

Archivo - Taxistas en la parada de la estación ferroviaria de Santa Justa, en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tarifas de los taxis en Sevilla contemplan para el año 2027 una subida generalizada del 3,5% y un suplemento de casi cuatro euros para quienes soliciten el servicio desde el estadio de la Cartuja, esto es cuando el recinto albergue eventos de diversa naturaleza, ya sean conciertos o partidos. El Pleno abordará esta cuestión este jueves, tal como se recoge en el orden del día, consultado por Europa Press, toda vez que el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi aprobó la propuesta tarifaria del próximo año en la sesión celebrada el pasado 15 de julio de 2026.

El suplemento de servicios en eventos de Cartuja (3,83 euros), se instaura como novedad sustituyendo la recogida con carrera mínima. "Esto se ha hecho porque hemos observado que el taxi, al llegar con el taxímetro puesto, el luminoso verde iba apagado y los clientes entendían que el vehículo estaba ocupado". De este modo, para evitar esa "confusión" y "por transparencia" --para que sea siempre la misma cantidad-- se ha aprobado un suplemento fijo, tal como explican fuentes del sector a Europa Press.

En este sentido, el servicio del taxi, a partir de 2027, cuando se publiquen las tarifas en el BOE, llegará a la Cartuja para recoger clientes con el luminoso verde encendido y cobrará el suplemento aprobado, "que es de una cuantía inferior a lo que se podía llegar a cobrar en 2026 para las mismas recogidas en la Cartuja", añaden las mismas fuentes.

De este modo, la propuesta que se debate este jueves en la sesión plenaria establece que la carrera mínima con tarifa 1 se sitúa en 4,78 euros (diferencia con 2026 de 0,16 céntimos); con tarifa 2, 5,86 euros (diferencia de 0,20 céntimos) y con tarifa 3, en 7,34 euros (diferencia de 0,25 céntimos). La tarifa del aeropuerto se congela de nuevo, con 26 y 29 euros, según sea tarifa 1 o 2 respectivamente.

La tarifa 1, que se corresponde con servicios urbanos efectuados en días laborables, de 7,00 a 21,00 horas, contempla una bajada de bandera de 1,76 euros (+0,06 euros) y 1,20 euros por kilómetro recorrido (+0,04).

La tarifa 2, que también estará vigente el lunes del alumbrado de la Feria desde las 14,00 horas hasta las 20,00 horas, recoge 2,09 euros por bajada de bandera y 1,48 euros por kilómetro recogido. Esta tarifa se aplica de lunes a jueves laborables de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a medianoche; los viernes y vísperas de festivos de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 22,00 horas; los sábados, domingos y festivos de 7,00 a 22,00 horas; en Semana Santa, de 7,00 a 21,00 horas, y en Feria de Abril, de 7,00 a 20,00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de 0,00 a 22,00 horas.

En lo que concierne a la tarifa 3, estará vigente en viernes y vísperas de festivo de 21,00 a 24,00 horas; en sábados, domingos y festivos de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 24,00 horas; en Semana Santa de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 24,00 horas, mientras que en la Feria de Abril, se aplicará al tramo de 20,00 a 7,00 horas del día siguiente. La bajada de bandera se sitúa en 2,62 euros (+0,09) y la carrera mínima en 7,34 euros (+0,25 euros).

SERVICIO AL AEROPUERTO Y SUPLEMENTOS

La tarifa 4, que se corresponde con un servicio al aeropuerto tiene un coste de 26 euros en días laborables y de 7,00 a 21,00 horas, mientras que la tarifa 5, de lunes a viernes laborables por las noches y sábados, domingos y festivos las 24 horas, se mantiene en los 29 euros.

La propuesta tarifaria del servicio del taxi señala que por cada maleta o bulto de más de 10 kilos --hasta un máximo de cuatro--, excluido equipaje de mano --cuando no supere los 50x4x20cm--, sillas de ruedas o carritos bebé habrá que abonar 0,59 euros, dos céntimos más que los se paga en la actualidad.

Desde la estación ferroviaria de Santa Justa y de las estaciones de autobuses del Prado de San Sebastián y Plaza de Armas se pagará un suplemento de 3,83 euros (+0,13) y 2,72 (+0,09), repectivamente, mientras que desde el aeropuerto será de 6,01 euros (+0,20), el mismo que se aplicará por desplazamiento a la cárcel Sevilla I y a la Factoría Heineken.