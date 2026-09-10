Un total de 5.783 alumnos comienzan el curso en los colegios de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Alumnos en el inicio de clases en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de 5.783 estudiantes de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han comenzado las clases este jueves, 10 de septiembre, en los veinte colegios de la localidad, así como en los centros especiales San Juan de Dios y Molinos del Guadaíra.

Según ha subrayado el Consistorio en un comunicado, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha transmitido los mejores deseos para este curso no sólo a los estudiantes, sino a la comunidad escolar.

Así, ha insistido en el compromiso municipal con la educación pública no sólo en las actuaciones en la red de colegios públicos, sino también en iniciativas paralelas, como el apoyo a proyectos de desarrollo educativo, subvenciones para actividades extraescolares, para la convivencia, contra el absentismo y el abandono escolar, o los Premios al Mérito Académico.

En 2026, el Ayuntamiento ha incidido en las inversiones del plan de reformas, mejoras y mantenimiento de los CEIP, como los 98.000 euros de las cubiertas, pavimentos, torres y muros del CEIP Pedro Gutiérrez, singular edificio regionalista de 1928; o las obras en patios y paramento exterior del CEIP Manuel Alonso, junto a las actuaciones en climatización, con 15.000 euros, para 37 equipos de los centros Blas Infante, Oromana, San Mateo, Poeta Rafael Alberti y Puerta de Alcalá.

Por su parte, el delegado de Educación, Pablo Chain, ha agradecido a la comunidad educativa "la ilusión con la que comienzan el curso y el esfuerzo realizado estas últimas semanas para abrir las puertas al alumnado, además del interés con el que los profesionales desarrollan a lo largo de todo el año esta importante labor que es la educación en los centros, que va más allá de la transmisión de conocimientos, y que le proporciona al alumnado valores de esfuerzo, compañerismo, solidaridad, igualdad, empatía o superación".