Tráfico divulga entre policías locales y asociaciones de usuarios de patinetes, bicicletas y motos de Sevilla

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 82 representantes de policías locales de 32 municipios de Sevilla así como de asociaciones de usuarios de bicicletas, patinetes y motos, han participado en la jornada de divulgación realizada en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla por la Jefatura Provincial de Tráfico sobre los cambios en el Reglamento de Circulación que han entrado en vigor este 1 de octubre.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, durante 2025 fallecieron 1.119 personas en las vías interurbanas españolas, y en el ámbito urbano, casi el 80% de los fallecidos pertenecían a colectivos vulnerables: peatones, motoristas, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal como patinetes.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha indicado que esta modificación "pone a las personas en el centro de la movilidad y refuerza la protección de quienes son más vulnerables cuando utilizan la vía pública", intentando "acompasar la realidad normativa a la realidad de la movilidad".

Asimismo, Toscano ha subrayado que el nuevo reglamento ha contado con "una importante participación ciudadana", con 3.000 alegaciones estudiadas por el equipo del jefe de la Unidad de Normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), Francisco de las Alas-Pumariño, que ha intervenido en esta jornada informativa para explicar detalladamente los cambios introducidos en la norma.

"Este nuevo reglamento no sólo impone obligaciones, que evidentemente las impone, sino que también facilita las herramientas para que especialmente los municipios puedan desarrollar sus propias estrategias de movilidad", ha subrayado el subdelegado del Gobierno.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz Jiménez, ha destacado que, ante este cambio normativo, "resulta fundamental el papel de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, de la policía local, de las asociaciones y colectivos, junto con las Administraciones". Por ello, ha indicado que la profesionalidad y compromiso de estos agentes institucionales y sociales son decisivos para que las medidas alcancen el objetivo perseguido de salvar vidas.

De esta manera, la modificación es "un cambio de enfoque" que "incorpora por primera vez una definición expresa de usuario vulnerable de la vía, reconociendo la especial protección que merecen peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal, motoristas y ciclomotoristas", ha afirmado Jiménez.

"Durante décadas, la movilidad se analizó principalmente desde la perspectiva del vehículo; hoy, la prioridad es la convivencia segura entre todos los usuarios de la vía, especialmente en los entornos urbanos", ha añadido la jefa de Tráfico en Sevilla.

Al hilo, Ana Luz Jiménez ha apuntado que los cambios del reglamento están "orientados a reducir víctimas y evitar sufrimientos", como lo hicieron otras medidas del pasado ya asumidas colectivamente, como la obligatoriedad del cinturón de seguridad, el uso de casco en motocicletas o los sistemas de retención infantil, "que hoy nadie cuestiona porque sabemos que han salvado miles de vidas".

En esta línea, la DGT ha destacado que quienes tienen menos protección física son quienes sufren las consecuencias más graves porque "no disponen de una carrocería que les proteja".