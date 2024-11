El Tribunal Administrativo ve un "defecto formal" en el encargo del puente de la SE-40 a Ineco y será subsanado

El Ministerio va a incorporar la metodología BIM obligada, "procediendo, en pocas semanas, a la reactivación de los trabajos"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha estimado uno de los motivos del recurso de las patronales del sector de la ingeniería CÍES (federación en la que se integra la andaluza ASICA, CEACOP y ASECI), contra el encargo del Ministerio de Transportes a la empresa pública Ineco, para la contratación de la redacción de los proyectos constructivos del puente previsto para el tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, al objeto de salvar el cauce del Guadalquivir.

Como ha avanzado ABC y han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla, el citado tribunal ha estimado exclusivamente el motivo relativo a "la falta de inclusión de la metodología BIM en la redacción y supervisión de los proyectos, pese a su carácter obligatorio".

Para subsanarlo, según la Subdelegación, el Ministerio procederá a su incorporación en el encargo a Ineco, "procediendo, en pocas semanas, a la reactivación de los trabajos" encargados. "Se subsana y se sigue adelante", resume la Subdelegación.

EL RECURSO DE LAS PATRONALES

En el recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, las patronales esgrimían además "la ausencia de justificación de que el encargo, supuestamente, representa una opción más eficiente, sostenible y eficaz que la contratación pública"; así como "la falta de concurrencia de las razones de seguridad o de urgencia que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación".

También alegaban "la infracción del límite legal del 50 por ciento de la subcontratación previsto en el artículo 32.7.b) de la Ley de Contratos del Sector Público, por pretender subcontratar gran parte de los servicios en un porcentaje del 60,87 por ciento, sin la debida motivación de las supuestas excepciones que permitirían subcontratar por encima del tope".

Dado el caso, las patronales solicitaban al Tribunal Central de Recursos Contractuales que anulase el anuncio y el documento de formalización del encargo y, en consecuencia, "los subcontratos derivados del encargo, licitados por Ineco.

Al ser estimado sólo el motivo relativo a la no inclusión de metodología BIM, la Subdelegación señala que el tribunal ha reflejado que "esta todo acorde a derecho y, por tanto, avala al Ministerio en la puesta en marcha de este sistema de contratación para el viaducto", dado que el aspecto censurado no afecta "al fondo" del asunto. "La resolución refuerza la idea de que los encargos a medios propios como Ineco son legítimos y no requieren excepciones especiales, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos al momento de su creación".

El puente atirantado, que sustituye a los túneles inicialmente planeados e incluso contratados para este proyecto, tendrá un gálibo libre de 70,8 metros, 3.600 metros de estructuras singulares y se convertirá "en uno de los de mayor luz de España", según destaca la subdelegación.

EL PUENTE DE LA SE-40

El encargo a Ineco consiste en redactar tres proyectos constructivos que permitan levantar sobre el terreno un viaducto principal de 1.800 metros de longitud, con un vano principal de 366 metros y dos de compensación de 180 metros de luz cada uno; dos viaductos de aproximación (Este y Oeste); las estructuras del enlace de El Copero (4 viaductos y un paso inferior) y del enlace A-8058 Palmares y Coria del Río (10 viaductos), y una pasarela ciclista de 400 metros de longitud y un vano central de 40 metros que cruza la autovía.

El Gobierno central, como es sabido, ha apostado por prescindir de los túneles planeados inicialmente para el tramo Dos Hermanas-Coria y promover en su lugar este puente, que ya cuenta con su correspondiente declaración de impacto ambiental (DIA).

Las obras de los túneles habrían sido suspendidas en 2012, sin que el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy retomase las obras en sus años de gestión, apostando el actual gabinete de Pedro Sánchez por un nuevo estudio informativo, bajo la premisa de que el proyecto original de los túneles resultaría inviable al ser detectado un grado de permeabilidad de los suelos superior al inicialmente previsto.

El Gobierno central, en ese sentido, admitía ya años atrás, al plantear el nuevo estudio informativo, que la solución del puente reduciría la inversión necesaria a unos 458 millones de euros frente a los 1.077 y 1.826 millones de las opciones de túneles y que el puente podría estar quizá listo en 2028 (según las estimaciones de aquel momento) y los túneles entre 2032 y 2036, siempre según los cálculos de aquellos tiempos.