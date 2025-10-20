Tussam presenta el recorrido de la línea entre Sevilla Este y el Hospital Macarena que arranca el 17 de noviembre

El alcalde de Sevilla muestra los 17 autobuses híbridos que se incorporan a la flota de la empresa municipal

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este lunes el recorrido de la nueva línea de Tussam, la línea 60, que conecta Sevilla Este con el Hospital Virgen Macarena. En paralelo, ha presentado la incorporación de 17 nuevos autobuses articulados híbridos a la flota de la empresa municipal con capacidad para 175 personas.

En una nota de prensa, el alcalde señala al respecto que el nuevo trayecto, que arranca el 17 de noviembre, tendrá una longitud de 27,6 kilómetros, entre ida y vuelta, y 15 paradas por sentido. Prestará servicio con el mismo modelo de línea exprés, tanto en su horario de funcionamiento, de 7 a 22 horas, como a la mayor distancia interparadas.

La línea tendrá su cabecera en la Avenida de la Aeronáutica y circulará posteriormente por Avenida de Las Ciencias, Avenida Emilio Lemos, Avenida Séneca, Avenida Ciudad de Chiva, Secoya, Alcalde Luis Uruñuela, Avenida Montes Sierra, calle Ada, Avenida Alcalde M. del Valle, Avenida de Llanes, Ronda Pio XII, Dr. Marañón, José Díaz y Avenida Concejal Jiménez-Becerril, y finalizará en la Barqueta.

Precisamente, la terminal en Barqueta posibilitará el transbordo con líneas Circulares Interiores (C3 y C4) y Exteriores (C1 y C2) y líneas transversales como la 3 (Bellavista - Pino Montano) y 6 (Glorieta San Lázaro - Hospital Virgen del Rocío).

El servicio se prestará con ocho vehículos en horario de mañana y mediodía, siete en valle y cinco en horario de tarde, con frecuencias de paso de 16 minutos en horario de mañana y 24 en horario de tarde. La oferta será de 90 expediciones diarias, 45 por sentido, y 8.100 plazas (4.050 por sentido).

Sanz ha destacado que se trata de una línea "muy demandada por los vecinos". En este sentido, ha subrayado el incremento del 5,9% de usuarios de Tussam en los primeros nueve meses del año con respecto a 2024. El alcalde sitúaa en más de 58 millones los usuarios del servicio en toda la ciudad. "Son cifras récord, nunca antes habíamos tenido tantos usuarios", ha afirmado.

INCORPORACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS

Sanz ha destacado la inversión de más de 7,75 millones de euros en vehículos "de última generación, sostenibles y accesibles". Una renovación, que según Sanz, se suma a los 62 nuevos vehículos incorporados durante su mandato y prevé que sean 63 los autobuses que se unan a la flota hasta 2027.

"Cumpliremos el objetivo de incorporar 162 vehículos nuevos a la flota de Tussam, para los que se habrá invertido más de 60,5 millones de euros", ha subrayado.

Por otra parte, el alcalde ha defendido la puesta en marcha de la línea TB1, el tranvibús que conecta Torreblanca, Sevilla Este y Santa Justa, como una línea "que ha llegado para quedarse" con una media de 5.000 usuarios diarios.