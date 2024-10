UGT Sevilla aplaude el rechazo del CESS a bonificar el IBI a familiar numerosas "con rentas muy superiores a la media"

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Sevilla ha celebrado este viernes que el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) sobre el proyecto de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, para 2025, haya rechazado bonificar el impuesto de bienes e inmuebles (IB) a las familias numerosas con viviendas de valor catastral de más de 100.000 euros; porque "no por ser familia numerosa se debe premiar con bonificaciones sin tener en cuenta el nivel adquisitivo de las familias".

En dicho documento, recogido por Europa Press, figura con relación a las bonificaciones en el impuesto de bienes e inmuebles, que en el caso de la bonificación a las familias numerosas del artículo 16, "salvo mayor justificación al respecto, no se entiende justificada la ampliación de la bonificación a inmuebles con un valor catastral superior a 100.000 euros, ya que las familias que adquieren este tipo de inmuebles de gran valor, con independencia de que sean familias numerosas, no precisan que el Ayuntamiento haga el esfuerzo de minorar sus ingresos para favorecer su economía familiar".

La secretaría de Política Sindical, Empleo y Comunicación de UGT Sevilla, María Iglesias, ha dicho al respecto que "es necesario el incremento de la ayuda a familias con mayores cargas familiares, considerándose adecuado que el mayor porcentaje de bonificación correspondan a las viviendas con menos valor catastral, ya que con carácter general ello corresponde a unidades familiares con menos renta disponible y por ello, no entendemos que tenga ningún sentido la ampliación de la bonificación a inmuebles con un valor catastral superior a 100.000 euro, ya que consideramos que las familias que adquieren este tipo de inmuebles de gran valor, con independencia de que sean familias numerosas o no, no precisan ningún tipo de rebajas".

"Desde UGT entendemos que no tiene sentido bonificar a unidades familiares con una renta muy superior a la media, nos parece esta una medida política que no beneficia al que más lo necesita más bien es una medida ideológica que premia a quienes se pueden permitir más hijos y encima, les bonifica el ayuntamiento, el argumento de que con esto ayudan al crecimiento de la natalidad, nos parece poco serio, quien tiene un buen nivel adquisitivo tendrá más hijos por una pequeña bajada de impuestos", añade.