La Universidad de Sevilla dará rehabilitación a las pacientes con cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas

La US firmará un convenio con la asociación Vida On para ofrecer, por ejemplo, actividades deportivas para ayudar en la rehabilitación a las pacientes con cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) dará rehabilitación a personas afectadas de cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas como parte de su programa de Promoción de la Salud. Es el fruto del convenio que la US va a aprobar en breve con la Asociación Vida ON con el objetivo de incrementar la salud y la calidad de vida de las personas que padecen esta y otras enfermedades oncológicas.

Las actividades, que serán gratuitas para la comunidad universitaria, se desarrollarán de la mano de Matilde Mora, investigadora en Ciencias de la Actividad física y Deporte en la Facultad de Ciencias de la Educación y la Asociación VidaON, "con la mirada puesta en paliar los efectos secundarios de los tratamientos a los que se someten las personas enfermas, a través del ejercicio físico, así como procurarles un mayor bienestar tanto físico como emocional", ha señalado la institución académica en una nota.

Actividades en la piscina del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla (Sadus), programas de nordic walking (caminata en el medio natural con la ayuda de bastones), entrenamientos de fuerza, programas individualizados y en grupos reducidos de fortalecimiento muscular y ejercicios de recuperación funcional y mejora de la condición física a través del remo olímpico son algunas de las iniciativas que se llevarán a cabo.

La Universidad de Sevilla hace previamente un estudio de la situación física de las persona para definir la actividad más recomendable a realizar. El número de personas beneficiarias para las cuatro actividades se estima en 25. Con este convenio se busca crear hábitos de vida saludable y adherencia a la actividad física, mejorando las relaciones interpersonales a través de actividades colectivas y, además de contribuir a normalizar el estado emocional de las personas en el proceso de recuperación de la enfermedad.

Del mismo modo, con este convenio se busca promover la investigación y transferencia del conocimiento en materia de tratamiento y prevención de procesos oncológicos y otras enfermedades a través de la actividad física y el deporte. Las personas interesadas pueden contactar y recabar información a través de Promoción de la Salud de la US en el correo sacusalud@us.es, o bien a través de Vida On en el correo matimora@us.es