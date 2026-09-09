Universidad de Sevilla y Fundación Querer impulsan un proyecto para identificar potencial de niños con neurodiversidad

Archivo - Niños en el aula en su primer día de clase tras la vacaciones de verano. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la Fundación Querer han puesto en marcha el proyecto Talent for Neurodiversity (Talent), una iniciativa "innovadora" orientada a identificar y potenciar las habilidades de niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo y enfermedades raras. La iniciativa nace un virtud de un convenio de colaboración suscrito por ambas instituciones.

Según ha concretado la institución académica en una nota, el acuerdo supone la unión entre el conocimiento académico y la investigación científica de la US y la experiencia práctica de un equipo multidisciplinar de la Fundación Querer --integrado por psicólogos, pedagogos, psiquiatras, terapeutas y especialistas en educación especial-- con el objetivo de "desarrollar y validar una herramienta rigurosa que permita detectar el talento y orientar el futuro desde edades tempranas a estos alumnos".

En contexto, en España, más de 500.000 niños y adolescentes presentan necesidades educativas especiales vinculadas a trastornos del neurodesarrollo y los enfoques tradicionales "no siempre logran garantizar su integración plena en la vida adulta". Actualmente, son pocas las herramientas específicas diseñadas para identificar sus capacidades y habilidades de forma adaptada. Talent nace precisamente para contribuir a cubrir esa necesidad, "con un enfoque innovador que pone el foco en las fortalezas, en lugar de centrarse únicamente en las dificultades".

"El proyecto Talent representa un cambio de paradigma: queremos dejar de mirar exclusivamente las limitaciones y empezar a identificar y desarrollar el talento real de cada niño. Solo así podremos acercarnos a una inclusión social y profesional efectiva", ha explicado, la coordinadora del proyecto en la Fundación Querer, Eugenia Arribas.

El núcleo del proyecto es el desarrollo y validación científica de un test psicométrico, diseñado específicamente para la orientación prelaboral en la neurodivergencia, "evaluando diversidad de habilidades, intereses y motivaciones en diferentes contextos". Esta herramienta "permitirá crear perfiles individualizados que sirvan de base para diseñar itinerarios educativos personalizados y orientar su desarrollo hacia un futuro más autónomo y realista".

"Este proyecto supone una oportunidad única para avanzar en el desarrollo de herramientas psicométricas adaptadas a poblaciones con necesidades específicas, con un impacto directo en su calidad de vida y en su inclusión en la sociedad", ha señalado la catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento del Departamento de Psicología Experimental de la US, Ana López Jiménez.

El proyecto se está desarrollando en varias fases, que incluyen la investigación y diseño del test, la digitalización, una prueba piloto inicial, su validación con una muestra amplia de alumnado en centros de educación especial de toda España y, finalmente, su difusión. La herramienta estará disponible en formato 'online', lo que permitirá su aplicación en zonas tanto urbanas como rurales, y facilitará su escalabilidad a nivel nacional e internacional.

De este modo, la institución académica espera obtener un "incremento significativo" de sus oportunidades de inclusión laboral en el futuro, así como un impacto directo en familias y profesionales, al proporcionar "información clave para la toma de decisiones educativas y terapéuticas".

En concreto, el carácter pionero de Talent radica en que será el primer test validado específicamente para la orientación prelaboral en el ámbito de la neurodivergencia, abordando de forma integral aspectos como intereses, motivaciones, habilidades transversales y competencias académicas desde una perspectiva adaptada a este colectivo en diferentes contextos.

Asimismo, Talent ha sido reconocido como una iniciativa de alto impacto social al ser seleccionado en la Convocatoria Proyectos Sociales de Ibercaja 2026, un respaldo "que permitirá impulsar su desarrollo y ampliar su alcance".

En suma, esta colaboración entre la Fundación Querer y la US "refuerza el compromiso de ambas instituciones con la investigación aplicada, la innovación educativa y la generación de soluciones reales para mejorar la vida de las personas con neurodiversidad".