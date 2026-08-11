La Universidad de Sevilla logra clasificarse para la Copa del Mundo de baloncesto 3x3 en China

El equipo masculino de baloncesto 3x3 de la US durante el Campeonato de Europa - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo masculino de baloncesto 3x3 de la Universidad de Sevilla (US) ha logrado clasificarse para la Copa Mundial Universitaria FISU de baloncesto, la máxima competición mundial universitaria de la disciplina, tras su triunfo en la competición europea, celebrada en Salerno (Italia) durante la segunda semana de los Juegos Europeos Universitarios, que ha reunido a 24 equipos masculinos y 20 femeninos de universidades de todo el continente.

Según ha detallado el centro universitario, junto al equipo de la US, en categoría masculina, los equipos representantes de América y África serán la Universidad de Yale (EE.UU) e Ibadan (Nigeria), respectivamente.

La cita mundialista se celebrará del 23 al 25 de octubre en Macao (China) y reunirá a los equipos universitarios clasificados de las distintas regiones del mundo, en una competición que sitúa nuevamente al deporte universitario "en el centro de la escena internacional".