La Universidad de Sevilla propone a los sindicatos que los días de teletrabajo sean martes, miércoles o jueves

Archivo - Fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla. - US - Archivo

SEVILLA, (EUROPA PRESS)

El Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) ha remitido a los sindicatos un borrador de reglamento para regular el teletrabajo para el Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla (PTGAS) --funcionario y laboral-- en el que propone un día a la semana de teletrabajo que "podrá ser ampliable en función de la evaluación anual obtenida sobre el desarrollo de las tareas y objetivos asignados dentro del programa". Los días de la semana que plantea el Rectorado para hacer teletrabajo serían los martes, miércoles o jueves.

"La Universidad de Sevilla ha estado trabajando en un borrador de teletrabajo tomando como referencia tanto la normativa de la Junta de Andalucía como la implantada en otras universidades españolas. Se trata de un documento que constituye únicamente un borrador inicial y un punto de partida para el diálogo. Su contenido se analizará y negociará en profundidad con los representantes de los trabajadores con el objetivo de incorporar aportaciones y alcanzar el mayor consenso posible. El proceso seguirá abierto hasta lograr un texto final equilibrado, fruto de la negociación y del acuerdo", han apuntado fuentes de la US a Europa Press.

La iniciativa de que el teletrabajo se realice los martes, miércoles y jueves se basa en ofrecer al PTGAS la "oportunidad de poder disfrutar sus días de libre disposición los lunes y los viernes". En el borrador consultado por Europa Press se fijan dos modalidades de teletrabajo: una general y otra especial, motivada por conciliación familiar y laboral, salud o por situaciones de crisis o extraordinarias. En dicho documento, se especifica que "en ningún caso, la jornada diaria de trabajo podrá fraccionarse para su realización en las modalidades presencial y de teletrabajo". Igualmente, se aclara que quienes ya disfruten de una reducción de jornada y se acojan al teletrabajo "podrán seguir disfrutando de dicha medida, aplicando proporcionalmente la reducción a la jornada presencial y a la jornada de teletrabajo".

En cuanto al control del trabajo a distancia, se realizará "atendiendo al cumplimiento de las tareas y objetivos establecidos en el programa o plan de trabajo individualizado y a través de los sistemas de control horario, que deberán reflejar fielmente el tiempo en que el trabajador realiza" sus tareas "sin perjuicio de la flexibilidad horaria". En el caso de que haya una incidencia informática en el equipo con el que se esté ejerciendo el teletrabajo y ésta no pueda ser solucionada en el mismo día, el empleado "deberá reincorporarse a su centro de trabajo con la mayor celeridad posible, atendiendo a las circunstancias concurrentes, reanudando el servicio en la modalidad teletrabajo cuando se haya solucionado la incidencia". La jornada de trabajo telemática se registrará en la aplicación informática habilitada a tal efecto por la Universidad de Sevilla".

El Rectorado propone que el responsable de la unidad distribuya la jornada de teletrabajo de forma que "siemore quede garantizada una presencia diaria mínima del 60% del personal adscrito a la misma". Los criterios que se plantean para organizar el teletrabajo son los siguientes: grado de digitalización de las funciones y tareas; posibilidad de habilitar accesos a los entornos de trabajo y ciberseguridad; grado de autonomía general del puesto; grado de estandarización de las funciones: nivel de presencialidad necesaria para el desarrollo de las tareas del puesto; capacidad de organización y planificación; grado de supervisión del puesto por parte del responsable de la unidad administrativa y posibilidad de que los resultados de las tareas sean medibles y valorables "cuantitativamente".

"Los puestos de dirección, subdirección, jefaturas de servicio, administradores de centro, coordinadores de servicios de conserjería y encargados de equipo no podrán ser desempeñados mediante la modalidad general de teletrabajo. Esta medida responde a la naturaleza presencial de sus funciones de coordinación, supervisión y motivación, así como a la necesidad de gestionar imprevistos o urgencias", se recoge en el borrador de reglamento. Sobre este colectivo, la Universidad de Sevilla ha reconocido a Europa Press que "esta medida se flexibilizará y se ajustará a la realidad de la US respetando el trabajo y la profesionalidad de las personas que asumen dichas tareas".