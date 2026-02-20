La Universidad de Sevilla recibe a una delegación del máster conjunto IMAgein, liderado por la Université Côte d'Azur

La rectora de la US, Carmen Vargas, encabeza el recibimiento, en Cabimer, a una delegación del máster conjunto IMAgein, liderado por la Université Côte d'Azur. - US

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Université Côte d'Azur (UniCA) y el Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire de Niza (Francia), ha visitado este viernes, 20 de febrero, la sede del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). Concluyen así una serie de visitas, que también los ha llevado a la Facultad de Farmacia de la US y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), que se enmarca dentro del programa conjunto de máster Erasmus Mundus IMAgein.

IMAgein ofrece una formación de alta calidad, totalmente integrada y centrada en la investigación multidisciplinar de la biología del envejecimiento. Este itinerario formativo, que cuenta con la financiación del programa Erasmus Mundus, está organizado por un consorcio de cinco destacadas instituciones europeas de educación superior: la Université Côte d'Azur (Francia), socia de la US en Ulysseus, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Colonia (Alemania), la Universidad de Coimbra (Portugal) y la Universidad de la Sorbona (Francia), detalla la US en un comunicado.

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha acompañado a la delegación en su visita a Cabimer y allí han podido conocer las instalaciones del centro y algunas de las investigaciones que se desarrollan en sus laboratorios de la mano del director del centro, José Carlos Reyes, y el personal de Cabimer. La delegación francesa ha estado encabezada por Paula Pousinha, profesora de la Université Côte d'Azur y directora del máster.

EJEMPLO DE COLABORACIÓN EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN

El proyecto IMAgein, liderado por la Université Côte d'Azur, ha recibido financiación para cubrir un periodo de seis años (2024-2030), facilitando cuatro promociones del programa de máster. Esta financiación apoya el desarrollo y la impartición de un plan de estudios de vanguardia diseñado para formar a la próxima generación de científicos, investigadores traslacionales, empresarios y profesionales equipados para abordar los retos sociales asociados al envejecimiento de la población.

Cada promoción esta formada por 25 estudiantes internacionales. El programa cuenta con la docencia de investigadores y expertos de renombre, proporcionando una formación teórica completa y una perspectiva global sobre la biología del envejecimiento. Un componente clave del programa IMAgein es su énfasis en la movilidad internacional, que permite a los estudiantes adquirir conocimientos avanzados y desarrollar habilidades tanto técnicas como humanas a través de las instituciones asociadas.

El programa IMAgein cuenta con el apoyo de la alianza Ulysseus, centros de investigación y hospitales universitarios, lo que aumenta su relevancia e impacto. Esta sólida red ofrecerá a los estudiantes oportunidades únicas de desarrollo profesional y experiencia práctica, fomentando las habilidades necesarias para convertirse en líderes de la investigación en biología del envejecimiento y de la industria.

Este programa es un ejemplo de colaboración entre miembros de distintas universidades europeas con el objetivo de promover el Espacio Europeo de Educación Superior para construir sistemas educativos nacionales más resilientes e inclusivos. La Université Côte d'Azur y la Universidad de Sevilla forman parte de Ulysseus; la Universidad de Colonia es miembro de EUniWell - la Universidad Europea para el Bienestar; la Universidad de Coimbra pertenece al Campus Europeo de Ciudades-Universidades (EC2U); y, por último, la Universidad de la Sorbona forma parte de la Alianza 4EU+.