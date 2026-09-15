La Universidad de Sevilla reforzará los protocolos con centros extranjeros tras el asesinato de Claudia en México

La rectora de la US, Carmen Vargas (i), y otros cargos de gobierno, en el minuto de silencio a las puertas del Rectorado por la muerte de la estudiante de intercambio en México - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) reforzará los protocolos de colaboración con las universidades extranjeras tras el asesinato de una estudiante de intercambio de la Universidad de Granada (UGR), Claudia Tacoronte Aguilera, en la localidad mexicana de Cuautla, en el Estado de Morelos, en el centro del país. "Siempre que pasa una cosa de estas hay que aprovechar para intentar mejorar y si se puede, dar más información y reforzar los protocolos".

Así lo ha expresado la rectora de la US, Carmen Vargas, en declaraciones a los medios tras el acto del minuto de silencio convocado en cada capital de provincia andaluza por la muerte de la estudiante de la UGR, institución que ha ofrecido al resto de estudiantes con movilidad prevista en México la posibilidad de reubicar su destino.

En su opinión, la universidad receptora, "que a fin y al cabo es la que está allí, se responsabiliza de acoger a los estudiantes y de darle la atención correspondiente", ha remarcado Vargas, al tiempo que ha asegurado que van a abordar este asunto desde la sectorial de internacionalización de las universidades públicas andaluzas y que se reforzará la colaboración.

"México tiene grandes universidades, hay mucha movilidad internacional con centros de ese país; también tenemos muchos mexicanos que vienen a nuestras universidades, y esto es una desgracia. En el plano institucional es un horror para la propia universidad, y en el plano personal, ya que es una vida muy joven, truncada: lo lamentamos muchísimo", ha añadido la rectora de la Universidad de Sevilla.

Asimismo, Carmen Vargas ha afirmado al respecto que cuando los estudiantes se marchan al extranjero se les dice antes que nada, "igual que cuando uno va a cualquier país, que usen el sentido común, que no vayan solos, en fin, todas esas cuestiones, pero un accidente o una cuestión de este tipo puede pasar". En este sentido, la rectora ha señalado que no se debe "estigmatizar" a México, si bien es cierto que hay sitios que hay que ir "con mayor precaución que otros".

"Con sentido común y con mucha información, debemos seguir impulsando la internacionalización de nuestras universidades. Lamentamos lo que ha pasado a nuestra universidad hermana de Granada como si hubiera sido a la Universidad de Sevilla; de hecho, le podría haber pasado a cualquier universidad andaluza, española o internacional", ha concluido.