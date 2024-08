La Universidad Ulysseus, coordinada por la US (Sevilla), invierte 4,5 millones para proyectos sobre IA y envejecimiento

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad europea de Ulysseus ha conseguido 4,5 millones de euros para financiar "dos proyectos europeos significativos" en colaboración con instituciones académicas de primer nivel. Los proyectos se centran en las "áreas clave" de Biología del Envejecimiento, a través del Máster Internacional en Biología del Envejecimiento, y la orientación ética de la Inteligencia Artificial (IA) en la formación de profesionales del futuro.

En una nota de prensa, la Universidad de Sevilla (US), que coordina y lidera Ulysseus, ha presentado El Máster Internacional en Biología del Envejecimiento (IMAgein), el que ha conseguido el sello 'Erasmus Mundus' de la Comisión Europea y ha contado con una subvención, previamente solicitada, de más de 3,9 millones de euros. El inicio del mismo está previsto para noviembre de este año, donde participarán 25 estudiantes --por edición-- que abordarán las consecuencias negativas para la salud asociadas al cambio demográfico europeo de la población envejecida. El máster capacitará a los estudiantes para que implementen soluciones innovadoras en la materia ante los desafíos del siglo XXI.

Los estudiantes de IMAgein también tendrán acceso a una formación teórica integral, así como oportunidades de movilidad internacional para "adquirir conocimientos avanzados y desarrollar habilidades en un entorno académico y de investigación multidisciplinario".

La US ha explicado que los datos a largo plazo indican que "las finanzas del sector público estarán bajo una presión creciente" debido al aumento del gasto relacionado con la edad. Por lo tanto, la Biología del Envejecimiento es "uno de los grandes desafíos para la investigación científica en la actualidad", ha subrayado.

Los másteres de 'Erasmus Mundus' son "prestigiosos títulos internacionales, diseñados e impartidos conjuntamente por un grupo de instituciones de enseñanza superior", ha destacado la Universidad Hispalense. En este caso, cinco instituciones europeas reconocidas por "los programas e investigaciones sobre la Biología del Envejecimiento" han conformado el itinerario de IMAgein --las universidades Côte d'Azur y Sorbonne (Francia), la Universidad de Colonia (Alemania), la Universidad de Coímbra (Portugal) y la US--.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL CON IA

Por otro lado, la Universidad de Sevilla ha informado que Ulysseus ha obtenido de la Comisión Europea la máxima financiación --400.000 euros-- para el desarrollo de su proyecto 'Personalised AI Tool for ethical career guidance' (PATH) que desarrollará una herramienta de IA ética para aumentar los servicios de orientación profesional de distintas universidades, fortaleciendo la red de socios comunitarios y asociados (AP) y mejorando, la empleabilidad y las oportunidades empresariales para estudiantes y egresados.

Entre las universidades que se beneficiarán del proyecto, se encuentran la US, además de Haaga-helia University of Applied Science (Finlandia), Università degli Studi di Genova (Italia), Université Côte d'Azur (Francia), Technical University of Kosice (Eslovaquia) y MCI Management Center Innsbruck (Austria).

El objetivo de Ulysseus para 2030 es desarrollar una universidad europea, "reconocida por su excelencia, atractiva internacionalmente, abierta al mundo y centrada en las personas" para contribuir a la formación de los espacios europeos de educación superior e investigación y, por tanto, al futuro de Europa.

Ulysseus es una de las 64 universidades europeas seleccionadas por la Comisión Europea para convertirse en las universidades del futuro que está liderada por la Universidad de Sevilla. La alianza engloba otras siete universidades de Europa: la Universidad de Génova, Italia; Université Côte d'Azur, Francia; la Universidad Técnica de Košice, Eslovaquia; MCI | The Entrepreneurial School, Austria; Universidad Haaga-Helia de Ciencias Aplicadas, Finlandia; la Universidad de Münster, Alemania, y la Universidad de Montenegro.