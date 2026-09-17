La UPO celebra en Sevilla la Semana Europea del Deporte con propuestas que invitan al "movimiento en la vida cotidiana"

Semana Europea del Deporte en Sevilla - UPO

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) tiene previsto celebrar este mes, en concreto desde el 23 al 30 de septiembre, la Semana Europea del Deporte 2026, una iniciativa de la Comisión Europea que bajo el lema 'Motivating people to be active their way' invita a incorporar el movimiento a la vida cotidiana sin importar la edad, la condición física o el nivel de experiencia deportiva.

Así lo ha detallado la UPO en un comunicado en el que ha indicado que el vicerrector de Campus Saludable y Deporte de la Universidad Pablo de Olavide, Antonio Fernández Martínez, junto a África Calvo Lluch, directora general de Deporte, ha presentado este jueves en el Rectorado el programa diseñado por la UPO para esta edición.

La programación se desarrollará en distintos espacios del campus y combina propuestas deportivas y de actividad física con iniciativas relacionadas con el deporte universitario y la promoción de la igualdad.

Las actividades comenzarán el miércoles 23 de septiembre con dos turnos de la Subida a la Torre UPO. Ese mismo día tendrá lugar la bienvenida a deportistas del alto nivel y rendimiento y la presentación del programa 'UPO Sport Talent'.

El jueves 24, los jardines situados entre los edificios 2 y 3 acogerán una sesión de yoga, mientras que la Plaza de América será escenario de una actividad de ultimate frisbee. La Subida a la Torre se repetirá el viernes 25 y, tras el fin de semana, la programación continuará el lunes 28 con una jornada de escalada en el rocódromo del campus.

El martes 29 se presentará el programa 'X tu salud, Muévete', acompañado de una masterclass deportiva en el Cubofit. La Semana Europea del Deporte concluirá en el campus el miércoles 30 con el Programa de Visibilidad sobre la Igualdad en el Deporte.

La participación en las actividades requiere inscripción previa hasta el 20 de septiembre, inclusive, con la excepción de la sesión de aikido, para la que no será necesario inscribirse.