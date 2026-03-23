La UPO se incorpora a Sputnik con el apoyo del Consejo Social y ofrecerá 18 becas a los estudiantes

Acto de presentación de la participación de la UPO en el programa Sputnik - UPO

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha anunciado este lunes su incorporación al proyecto Sputnik, un programa de formación para jóvenes centrado en liderazgo, emprendimiento y tecnologías emergentes. La iniciativa llega a la UPO a través de su colaboración con el Consejo Social, que tiene como objetivo "abrir nuevas oportunidades al estudiantado y reforzar los vínculos estratégicos entre universidad, empresa y sociedad".

Según ha informado la UPO en una nota, el estudiantado de la Universidad Pablo de Olavide contará con 18 becas para participar en este programa, que ofrece una experiencia formativa intensiva. En el acto de presentación, el rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha señalado que "la Universidad debe ser un semillero importante de emprendimiento, porque damos una formación elevada, que es fundamental para la creación de empresas de alto valor añadido, y porque la naturaleza emprendedora, aunque puede estar en cualquier edad, se da especialmente entre la más joven".

Por su parte, el presidente del Consejo Social, Iván Pestaña, ha remarcado la importancia de que la Universidad Pablo de Olavide "forme parte ya al cien por cien de Sputnik, una plataforma que impulsa el talento, que acelera ideas y transforma el potencial en proyectos reales, y precisamente ahí es donde tiene que estar la Olavide".

Por su lado, el fundador y director de Sputnik, Juan Martínez Barea, ha destacado la excelente acogida del proyecto por parte de la juventud andaluza y ha recordado que el proyecto Sputnik "nació con el objetivo de que todo el talento que tenemos en el sur alcance su máximo potencial".

Sputnik se dirige a jóvenes de entre 16 y 30 años y propone un itinerario formativo intensivo de tres fases, orientado a "desarrollar competencias de liderazgo, fomentar el espíritu emprendedor, la ambición y la iniciativa con una visión global y con pasión por la tecnología".