La UPO de Sevilla abre un nuevo punto de atención para estudiantes de movilidad nacional e internacional

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha inaugurado este miércoles 'PuntOlavide Internacional', un nuevo espacio de atención presencial dirigido al estudiantado que participa en programas de movilidad.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, este nuevo punto de información ha nacido con el objetivo de ofrecer una atención más cercana, accesible y centralizada tanto al alumnado de la UPO que realiza una estancia académica fuera de Sevilla (outgoing students) como a estudiantes procedentes de otras universidades que eligen el campus de la UPO para su formación universitaria (incoming students).

El acto ha contado con la asistencia del rector de la UPO, Francisco Oliva, quien ha lamentado "profundamente" el asesinato de Claudia Tacoronte en México y ha dedicado unas sentidas palabras de recuerdo a la estudiante y de solidaridad a sus familiares y seres queridos, ha resaltado la importancia de que los estudiantes internacionales sean bien recibidos "y ello requiere un sitio y personal específico para esta tarea".

Tras agradecer el trabajo que se realiza en la Oficina Internacional (ARIC), Francisco Oliva ha señalado la internacionalización como "elemento básico de cualquier universidad, y en la UPO está creciendo, como demuestra nuestra reciente incorporación a la alianza europea Epicur".

'PuntOlavide Internacional' ha sido ubicado en la planta baja del edificio Celestino Mutis, y ofrecerá atención presencial de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas. Desde este nuevo espacio, impulsado por el Vicerrectorado de Internacionalización, se facilitará información, orientación y asistencia sobre los principales programas de movilidad gestionados por la Universidad.

Entre ellos, Erasmus+ KA131, tanto estudios como para prácticas; otras movilidades internacionales, con especial atención a América Latina; el programa Atlanticus; y la movilidad nacional a través del programa Sicue.

Asimismo, este espacio atenderá las consultas y gestiones relacionadas con el reconocimiento académico de los estudios realizados durante las estancias de movilidad, uno de los aspectos fundamentales de estos procesos.