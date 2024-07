La UPO de Sevilla apoya "intensificar" la cooperación con Palestina y no firmar nuevos acuerdos con campus israelíes

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, en sesión extraordinaria celebrada este viernes en el Paraninfo y por asentimiento de todos sus miembros, ha aprobado una 'Declaración institucional de apoyo y solidaridad con la población civil de la franja de Gaza en el estado de Palestina' en la que se compromete a "intensificar" la cooperación con el sistema universitario palestino y a dar "máxima prioridad" a la ayuda a Palestina a través de su plan propio, que se lanzará a finales de este mismo 2024.

La declaración, remitida por la UPO en una nota de prensa, recuerda que no se formalizarán convenios de movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios con las universidades israelíes Levinsky College of Education y Hebrew University of Jerusalem, dentro del marco de los acuerdos bilaterales de movilidad Erasmus + K171.

Igualmente, apunta que no se renovará el convenio con The Hebrew University of Jerusalem, actualmente caducado ni firmará nuevos acuerdos, ni participará en nuevos proyectos internacionales de cooperación académica e investigación con universidades israelíes. La universidad sevillana pondrá a disposición de la comunidad universitaria palestina "todas las herramientas posibles, de manera similar a los programas establecidos para la población ucraniana" e instará al Gobierno de España a "aprobar cuanto antes programas destinados a financiar estancias de miembros de la comunidad universitaria de Gaza en universidades española, tal y como se hizo con Ucrania".

El Claustro ha avalado que en la declaración se especifique "la Universidad Pablo de Olavide reafirma su compromiso con la promoción de la paz y la convivencia, rechazando de manera contundente toda forma de violencia. En coherencia con los valores fundamentales, denunciamos enérgicamente las violaciones de los derechos humanos que está padeciendo la población civil en la franja de Gaza". Por ello, exige el "cese inmediato y definitivo" de las operaciones militares contra la población civil en Gaza, así como la liberación de las personas secuestradas arbitrariamente.

El rector Francisco Oliva ha recordado durante la presentación del texto a los miembros claustrales cómo las universidades españolas a través de CRUE y las públicas andaluzas por medio de la Asociación que las representa (AUPA) han emitido comunicados y acuerdos por el respeto de los derechos humanos y de la cultura de paz. Ya el 17 de octubre de 2023, a pocos días del inicio del conflicto, CRUE expresó su "compromiso con la paz, la justicia, los derechos humanos y los valores democráticos, contrarios a cualquier guerra o acto terrorista".

El 21 de noviembre, AUPA emitió un comunicado "más contundente de condena de los ataques a la población civil". Desde ambas asociaciones, el pasado 9 de mayo, se demandaba de manera expresa el cese de las operaciones militares por parte de Israel, y los rectores se comprometían a revisar los acuerdos con las instituciones universitarias de este país.

En este sentido, el 21 de mayo, el Consejo de Dirección de la Pablo de Olavide, primero en Andalucía, acordó no formalizar, renovar ni firmar nuevos convenios o acuerdos de colaboración con Israel, asimismo instaba a reforzar la cooperación con Palestina a través del Plan Propio de Cooperación Internacional de la UPO. Además, el rector ha informado de la creación de un grupo de trabajo en el seno de CRUE con el objetivo de proponer al Gobierno medidas de apoyo y ayuda a la población civil de Palestina.