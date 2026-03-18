La UPO de Sevilla pone en marcha la V edición de 'Univergem' para impulsar la empleabilidad y el emprendimiento femenino

Una de las conferencias que forman parte de la programación de la quinta edición de 'Univergem' impulsada por la Pablo de Olavide. - UPO

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO ha acogido este miércoles las jornadas formativas 'Mujeres universitarias: empleabilidad y emprendimiento en igualdad' para el curso académico 2025/2026 con las que se pone en marcha la V Edición del Programa Univergem de la UPO. Su objetivo es mejorar las opciones de empleabilidad y emprendimiento de las mujeres y está dirigido a tituladas universitarias y estudiantes de esta Universidad que hayan superado el 80% de los créditos.

El acto ha sido inaugurado por la delegada del rector para la Igualdad de Género de la UPO, Mónica Domínguez, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Soriano. Mónica Domínguez ha señalado que 'Univergem' es una "muestra del compromiso firme de nuestra universidad con la igualdad de oportunidades y con la promoción del talento femenino. Un compromiso que se concreta en políticas, programas y acciones que buscan reducir las brechas de género todavía presentes en el acceso al empleo, en el emprendimiento y en los espacios de liderazgo profesional", destaca la UPO en un comunicado.

Por su parte, Mercedes Soriano ha subrayado que "la autonomía económica es una condición indispensable para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres". En este sentido, ha defendido la empleabilidad femenina como eje para construir una sociedad más justa e igualitaria, señalando que programas como 'Univergem' son clave para que las mujeres puedan formarse, mejorar su empleo o emprender, y ha incidido en que el "empoderamiento económico de la mujer resulta fundamental para avanzar hacia economías más sólidas y un desarrollo sostenible".

El programa 'Univergem' --Universidades por la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres Universitarias desde la perspectiva de género-- está organizado por la Delegación del rector para la Igualdad de Género y el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, con la gestión de la Oficina para la Igualdad y el Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Pablo de Olavide, y subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Mediante 'Univergem' se facilita a las universitarias participantes formación en igualdad y conocimientos de los recursos de orientación y formación disponibles, así como las opciones más ventajosas para acceder y mantenerse en el empleo en función de los intereses, demandas y perfiles formativos y profesionales, desde la perspectiva de género y en un contexto internacional.

JORNADAS FORMATIVAS Y ESTANCIAS PROFESIONALES

En concreto, con las jornadas formativas inauguradas este miércoles y que se desarrollan hasta el 25 de marzo, se persigue generar un espacio de sensibilización, formación y encuentro para el desarrollo del talento profesional de cara a la inserción en el mercado laboral de las mujeres participantes. Para ello, está prevista las intervenciones de mujeres profesionales referentes en sus ámbitos que sirvan de inspiración a las usuarias de 'Univergem'.

La ponencia inaugural ha estado a cargo de la periodista especializada en Igualdad y Derechos Sociales y directora de Mujer Fénix, Ana González Pinto, que ha impartido la conferencia titulada 'Mujeres con futuro: descubre como la Inteligencia Artificial puede ser tu aliada para crecer profesionalmente y hacer realidad tus proyectos profesionales'.

Durante el resto de las sesiones, se desarrollarán conferencias, talleres y mesas redondas sobre cuestiones como impulsar el talento universitario femenino, las presentaciones de proyectos, las competencias digitales para el desarrollo profesional y hasta un 'Laboratorio de innovación de ideas de negocio'.

Por otro lado, el programa contempla visitas y estancias profesionales en empresas y entidades de ámbito nacional e internacional de abril a junio de 2026. Con ello, se pretende propiciar la adquisición de experiencia a través del contacto directo con el tejido productivo como entidades, empresas y/o aceleradoras de estas. En concreto, las estancias de ámbito internacional se desarrollarán en República Checa, Italia y Portugal.