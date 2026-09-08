La US rescinde el contrato del aulario de la Politécnica en la Cartuja por "incumplimiento" de la empresa

Archivo - El nuevo aulario de la Politécnica, en La Cartuja. - US - Archivo

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha rescindido el contrato de las obras del aulario del Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps) en la Cartuja por "incumplimiento" de la empresa que resultó adjudicataria de los trabajos, Grulop-AFC Construcciones y Contratas S.L. El presupuesto de los trabajos era de 10,3 millones de euros y el plazo de ejecución, catorce meses.

Fuentes de la US aclaran a preguntas de Europa Press que el inicio del procedimiento de resolución del contrato tiene fecha de 31 de julio de 2026 y que el plazo de ejecución una vez se reinicie la obra será de 18 meses, es decir, un año y medio. Estaba previsto cuando las obras se iniciaron en noviembre de 2023 que terminaran en diciembre de 2024, tal como informó la Hispalense en aquel entonces.

El edificio del aulario se levanta sobre una superficie de 5.600 metros cuadrados y dispondrá de 34 aulas de distintos tamaños y tipologías. En el resto del edificio Cateps ya están operativos 51 de los 71 laboratorios para uso docente e investigador; el salón de actos; uno de grados; departamentos y despachos; biblioteca, Decanato y cafetería. Están pendientes de equipar trece laboratorios docentes y siete laboratorios de investigación.

Además de tener que desbloquear las obras del aulario, la US va a licitar próximamente un contrato para obras de reparación "necesarias" tras las lluvias torrenciales del pasado mes de febrero. Antes de que acabe este año, deberán estar terminados estos trabajos así como la instalación de "oscurecimientos" en espacios del edificio y la instalación de mobiliario "menor", como fuentes de agua y papeleras.

Para el primer semestre de 2027, la US confía en tener reparadas las filtraciones de agua desde la cubierta y carpinterías deterioradas; el sistema de refrigeración de climatización del edificio; la instalación de señalética y directorios del edificio y el equipamiento de trece laboratorios docentes. Los desperfectos se han registrado después de que las obras del Cateps fueran recepcionadas por la Universidad sevillana en mayo de 2021. Ya en el segundo semestre de 2027, se equiparán los siete laboratorios de investigación que están pendientes.