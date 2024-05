La US (Sevilla) participa en la Feria de la Ciencia con una maqueta del escutoide y experimentos para los más jóvenes

Participantes en uno de los talleres ofertados por la US en su expositor de la Feria de la Ciencia.

Participantes en uno de los talleres ofertados por la US en su expositor de la Feria de la Ciencia. - US

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores y estudiantes de las facultades de Física, Química, Biología, Matemáticas, Educación, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y el FabLab de la Universidad de Sevilla (US) llevan sus experimentos a la 22ª edición de la Feria de la Ciencia. Además de estos centros, el Secretariado de Divugación Científica de la US cuenta con un espacio propio donde se darán a conocer las actividades y proyectos que coordina la US.

En este expositor también se podrá ver la muestra 'Científicas: pasado, presente y futuro', descubrir una maqueta de más de dos metros de un escutoide, se plantearán retos a los asistentes y se presentarán empresas de base tecnológicas nacidas de la propia universidad, según informa en una nota de prensa.

La oferta que lleva la Universidad de Sevilla a este gran evento social se completa con la participación de Ulysseus, la universidad europea que lidera y en la que participan ocho universidades del continente: la Universidad de Sevilla, Université Côte d'Azur (Niza, Francia), la Universidad de Génova (Italia), la Universidad Técnica de Kosice (Eslovaquia), la Entrepreneurial School (Austria), la Universidad Haaga-Helia Y la Universidad de Ciencias Aplicadas (Filandia), la Universidad de Münster (Alemania) y la Universidad de Montenegro.

Además de estos expositores, en la 22ª Feria de la Ciencia de Sevilla, los profesores José Antonio Prado, Alberto Pérez y María José Huertas ofrecerán micro-conferencias a alumnos de Secundaria dentro de la actividad 'Asómate a la Ciencia'.

La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) y la Fundación Descubre organizan esta vigésimo segunda edición de la Feria de la Ciencia que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, y que contará con 128 expositores en los que participan más de 120 centros educativos.

La muestra está financiada, entre otras entidades, por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades y el Ayuntamiento de Sevilla.

En esta edición participarán más de 7.000 alumnos junto a 800 investigadores e investigadoras y el personal divulgador de centros de investigación, museos y empresas. En esta edición se espera la presencia de 29.000 personas durante los tres días presenciales.

TEMAS PRINCIPALES Y NOVEDADES

Entre los temas principales que se abordarán se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las ciencias del espacio, la conmemoración del año Internacional de los Camélidos y los proyectos STEAM relacionados con la tecnología, las ingenierías, las matemáticas, el arte, las ciencias sociales o la formación profesional.

En esta edición, los estudiantes de Secundaria tendrán la oportunidad de charlar con científicos del CSIC, el Hospital Virgen del Rocío, la Universidad de Sevilla y otras instituciones antes de entrar en el pabellón en el espacio Asómate a la Ciencia.